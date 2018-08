69 aspirantes al Ieqroo

Con una mayoría de funcionarios electorales inscritos, 69 personas contenderán por las tres consejerías del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) que deberán ser renovadas este tres de noviembre, pero desde ahora se cierne la duda sobre la calidad de los aspirantes, pues la mayoría de los funcionarios están siendo impulsados por la actual presidenta del organismo, en un intento por tener consejeros “a modo” y continuar con la opacidad que ya opera el organismo.

El viernes anterior concluyó el periodo para los aspirantes que desean integrarse al organismo electoral, y el examen respectivo se aplicará el próximo primero de septiembre, de donde saldrá el grupo de doce hombres y doce mujeres que pasarán a la siguiente etapa; y aunque hasta ahora los inscritos no han sido notificados por correo sobre el lugar en donde serán evaluados, es importante destacar que en 2015 –la última fecha en que se renovó el Ieqroo-, dicha evaluación fue aplicada en Cancún, en las instalaciones del Tec Milenio.

El reto para el Instituto Nacional Electoral (INE) está en privilegiar el perfil “ciudadano” e independiente de los nuevos consejeros, pues desde el momento mismo en que fueron designados los actuales funcionarios, se cuestionó su vinculación con actores políticos como el ex gobernador, Roberto Borge Angulo, y al final la supuesta profesionalización buscada no aminoró la impresión pública del favoritismo en las designaciones.

Ciertamente, los funcionarios electorales que aspiran a ser parte del Consejo General tienen el derecho por desempeño, precisamente es uno de los objetivos del servicio profesional electoral, pero lo multicuestionado de los actuales consejeros y el “impulso” que muchos de ellos están teniendo de la presidenta del Ieqroo, Mayra San Roman Carrillo Medina, hacen dudar de la transparencia del proceso, más aun cuando los tres consejeros que salen son precisamente los que han cuestionado y hasta demandado a los cuatro que permanecerán aun en el cargo.

Los tres consejeros que concluyen encargo son: Claudia Carrillo Gasca, ex agente del Ministerio Público de Playa del Carmen; Luis Carlos Santander Botello, ex académico y Sergio Avilés Demenhegui, ex funcionario del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), los que permanecen son dos mujeres y dos hombres: Mayra San Román Carrillo Medina, Thalía Hernández Robledo; Jorge Armando Poot Pech y Juan Manuel Pérez Alpuche; habrá que estar pendientes de la asignación que haga el INE, si asigna dos mujeres y un hombre, para que el órgano se integre en su mayoría por mujeres, o viceversa.

Ahora bien, luego del examen que presenten el primero de septiembre, el 22 del mismo mes serán sometidos a una nueva evaluación en donde deberán redactar un ensayo y, por primera vez, serán sometidos los aspirantes a una prueba de rasgos de carácter, para apreciar las características de las diferentes personalidades; pero lo fundamental seguirá siendo el origen y vinculación de los futuros consejeros, pues al final es lo que brinda la certidumbre de su probidad, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.