Primero los pobres... en sufrir

Desaparecer el subsidio a la vivienda a partir de 2019 representa uno de los golpes más duros y directos de la administración de Andrés Manuel López Obrador a los pobres de este país, cuyo anhelo de poseer una vivienda acaba de esfumarse “de un plumazo”, mientras el desempleo para unos tres millones de trabajadores de la industria de la construcción es a partir de ahora una cuestión de tiempo. Cosas de la democracia nacional.

Tan sólo en 2018, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ejerció unos 6 mil 500 millones de pesos como subsidio para los programas de vivienda con que contó hasta este año, gracias a ello miles de familias tienen ahora un espacio donde habitar, pero los que no lograron hacerse de su espacio, simplemente ya no podrán, pues el “lopezobradorismo” canceló desde ahora el subsidio al eliminar el Programa de Financiamiento para Soluciones de Vivienda.

Más allá de que la decisión pudiera representar dejar de apoyar a “los señores del dinero” de las constructoras, el golpe se asesta directamente a los que menos tienen, pero si a ello se suma que esta rama de la construcción emplea a unos tres millones de mexicanos, habrá que estar atentos al número de despidos que determinen para mantenerse a flote, ¿pues no que “por el bien de todos, primero los pobres? Y la afectación no sólo es a los que cotizan Infonavit, sino también Fovissste, pues no todos los trabajadores gubernamentales tienen prestaciones “de lujo.”

Así de sencillo, en México existen unos cinco millones de mexicanos que ganan entre 3 y 8 mil pesos –por cierto, el incremento al salario mínimo determinado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no necesariamente les beneficiará- y a ellos estaba dirigido el subsidio en cuestión, pero ahora quedarán en el “limbo” unas cien mil viviendas que estaban listas para comercializarse y millones de mexicanos que las necesitan simplemente no podrán adquirirlas, así de contradictorias resultan las decisiones gubernamentales.

El “plumazo” que elimina el subsidio a la vivienda, violenta incluso el derecho humano a una vivienda digna para millones de mexicanos, pero confirma además que las mayorías gobernantes no necesariamente ayudan al ciudadano ordinario, porque el senador panista Víctor Fuentes presentó justo antes de la discusión de paquete fiscal una iniciativa para que se destinaran por lo menos 12.3 mil millones de pesos para el rubro de "Soluciones habitacionales de vivienda nueva" de Sedatu; pero el gobierno de Morena simplemente optó por la desaparición del programa; faltará ver la versión final del presupuesto, pero hasta ahora, nada bueno para los que menos tienen. ¿Primero los pobres? En sufrir; como siempre, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.