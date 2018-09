¿Qué les aqueja en Solidaridad?

Las principales demandas de los solidarenses giran en torno a la seguridad. Además piden mejor acceso a la salud, más alternativas de desarrollo social para que no se caiga en situaciones que lastimen su vida, y en el tema del agua que se castigue el mal servicio, la pésima calidad y los precios abusivos.

También critican la devastación de grandes extensiones de la naturaleza para construir algunos fraccionamientos, en nombre del progreso. Asimismo, el aumento de las adicciones y la incertidumbre de cientos de migrantes.

En política gubernamental prevalece una gran necesidad de que exista un gobierno cercano, de “carne y hueso”, que dé soluciones a diversos temas, incluso dolorosos. Tienen hambre de orden y de justicia.

Ese es el diagnóstico con el que trabaja la presidenta electa Laura Beristáin Navarrete en un municipio clave para Quintana Roo. En exclusiva reciente para En Órbita, fijó postura y dio luces de las posibles soluciones.

Para combatir la inseguridad y la violencia, contó, se proyecta un cuerpo policíaco responsable, respetuoso, capacitado, bien pagado y con horarios adecuados. El número de agentes debe ser el correcto y con todas sus acreditaciones. La gente quiere que las familias de los policías estén bien, aseguró.

“¿Cuál es el resultado de hacer viviendas pequeñas”, cuestionó, y respondió: “los problemas sociales que hoy padecemos”. Estamos hablando de 70 mil, 80 mil habitantes y sin hospital, donde muere gente, hay abuso sexual, niños desaparecidos y problemas de adicciones. No pueden desbordarse por una mala planeación y un desarrollo urbano inadecuado, reflexionó la autoridad electa.

Y cuando el diálogo no prospere, pretende ir a consulta pública. Aseveró que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador así lo ha marcado. “Cuando no se pueda resolver algo, porque no tenemos la verdad absoluta, nos vamos a un colegiado o una consulta pública para que decida el que me trajo aquí: el pueblo”.

La mejor solución de todas, concluyó en la entrevista, es gobernar con todos y para todos. Los ciudadanos deben ser parte de las soluciones y los demás actores aportar según su experiencia o capacidad.

Beristáin Navarrete adelanta que habrá una “sorpresita de inicio” en su gobierno porque, enfatiza, cuando uno tiene sensibilidad para entender al otro se puede trabajar cosechando resultados en beneficio de la mayoría.

La expectativa está en su apogeo en la Riviera Maya.