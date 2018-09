Transiciones bajo la lupa

No han sido expeditas las transiciones en los municipios más relevantes en términos políticos, demográficos y económicos, como en Othón P. Blanco, Solidaridad y Cozumel; excepto en Benito Juárez, el más complejo por su tamaño, donde paradójicamente no hay acusaciones ni advertencias entre los equipos.

En la capital del estado prevalece la incertidumbre por la situación financiera que arrastra un municipio saqueado por tricolores y blanquiazules. El presidente municipal electo, Hernán Pastrana, no descarta que pueda solicitar un nuevo préstamo para atender la contingencia con la cual iniciará su administración.

En Playa del Carmen las discrepancias entre Cristina Torres y Laura Beristáin son evidentes. Mientras la primera presume una Comuna ejemplar, Beristáin advierte posibles “bombas” que deberá desactivar, en tanto promete revisiones y auditorías completas para conocer la situación real en temáticas que lleva años denunciando.

En la “isla de las golondrinas”, el electo, Pedro Joaquín Delbouis, encontrará un caos. Lo previó desde su campaña, cuyo eslogan “Rescatemos Cozumel” dibujó el tamaño de los desafíos. Es que Perla Tun, no se la han dejado fácil a quien ganó en las urnas, precisamente porque fue derrotada por los próximos a gobernar en sus respectivas demarcaciones.

¿Por qué en Cancún es diferente? Primero, porque Remberto Estrada no participó en la contienda electoral del pasado 1 de julio, desmarcándose a tiempo de la rivalidad duradera y concentrado en acabar sus pendientes. Evidentemente no pasó lo de Solidaridad y Cozumel, pues no hay qué reconciliar.

Segundo, porque deja un Ayuntamiento con finanzas sanas, un eterno dolor de cabeza para quienes deben lidiar con cargas ajenas. Por eso la complicación en Chetumal y posiblemente en dos o tres más. En Benito Juárez, la política de “cero deuda” aplicada por Estrada fue aplaudida por la entrante, Mara Lezama.

Y es que cabe recordar los jaloneos de los últimos trienios, con la excepción del cambio anterior, cuando Paul Carrillo también heredó estabilidad en dicha materia. Hacia atrás, las noticias fueron en torno a saqueos, fugas y cárcel.

En los demás perdura la cordialidad, sobre todo los de escasa representación, lo cual sin embargo no debiera implicar desinterés o desatención. Casos llamativos son los de Isla Mujeres y Puerto Morelos, donde fueron reelectos Juan Carrillo y Laura Fernández, respectivamente, por lo que la autogestión con rigor será clave para seguir progresando.

Son las últimas horas: cuidado con las tentaciones, albazos y cabildazos.