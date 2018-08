La vuelta al pasado

Faltan poco más de tres meses para el próximo gobierno, pero los ánimos en redes sociales están, tristemente, peor de cómo estaban en la campaña electoral.

No hay día en el que protagonismo del presidente electo @lopezobrador_ no genere un alud de comentarios positivos y negativos, ya sea por la elección de su posible gabinete, planes o declaraciones sobre el proceso de transición. Todo esto, para sorpresa de los millennials que, siendo jóvenes, desconocen que esta singular “necesidad” de AMLO por estar en los titulares todos los días, ni es cosa nueva, ni privativo de él.

En Twitter, donde la batalla de comentarios es encarnizada, cada bando reclama pruebas, evidencias y conceptos para justificar o enjuiciar las constantes apariciones del presidente electo en la escena nacional. Unos afirman que es el “único” político que ha desatado pasiones donde quiera que va, olvidando que hace apenas seis años, @EPN tenía el mismo, sino más virulento, proceder de sus seguidores en internet.

Otros afirman que AMLO está rompiendo paradigmas y generando tendencia con sus discursos diarios, pero estos usuarios núbiles de redes sociales olvida (o no saben) que durante la “dictadura perfecta”, todos los presidentes constitucionales cedieron su puesto como barómetro, brújula y mesías al electo, como símbolo inequívoco de que, aunque en las formas seguía gobernando, quien dictaba la agenda, modo y forma, era el siguiente tlatoani… y este particular punto es lo que ha desatado críticas entre los usuarios de redes de las generaciones “x” y “xennials”.

Ajenos al pasado, pues la fundación y “boom” de Facebook y Twitter tiene cuando mucho doce años y cinco meses, los jóvenes usuarios de internet ignoran que las formas y modos de @lopezobrador_ se asemejan más al oscuro pasado del partido único, que la libertad de pensamiento de las redes sociales. Critican a quien señala las discrepancias entre el discurso de campañas y la realidad, cuando hace una década, tundieron con todo a @epn por meter la pata hasta en el baño.

El ambiente político en internet no mejoró con la aplastante victoria de Morena, pues las acciones de sus dirigentes no han dado pie a la inclusión de los críticos, sólo a la de los redimidos, situación que augura no pocos dolores de cabeza para el próximo gobierno federal, que encontrará fuertes señalamientos en las redes sociales, que serán contestados con mayor energía por los apologistas, dejando poco o ningún espacio para la formación de un verdadero espacio para la política digital.