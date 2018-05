Chanito, en la lucha

El sábado en la noche, a través de un video en el que apareció con su esposa Daniel Vara –que tiene la fuerza simbólica de ser hija del líder decano de los hoteleros de Cancún, Abelardo Vara– y que hizo circular en sus redes sociales, José Luis Toledo Medina notificó que acudirá a la última instancia en busca de obtener la candidatura de la coalición Por Quintana Roo al frente en pos del ayuntamiento de Benito Juárez que le fue negada por el Ieqroo, el Teqroo y la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf). Acudirá a la Sala Superior con la esperanza de que la máxima instancia jurisdiccional electoral del país reconsidere la bajada del caballo de la que fue objeto.

Si en Xalapa prevaleció un criterio legalista y muy conservador, se ha visto que en la Ciudad de México la tendencia es más garantista y pudiera superponer los derechos humanos –traducidos en político-electorales– de “Chanito” a la burocratizante normatividad que lo ha marginado de competir. Quién sabe: cualquier cosa puede suceder y no es que le demos muchas posibilidades al medio de impugnación que se pretende entablar de prosperar, pero tampoco parece ni mucho menos imposible.

Pero con independencia de lo que se delibere y resuelva en la Sala Superior, el video en el que José Luis Toledo anuncia su determinación de mantenerse en la brega mostró una carga ciudadana que seguramente le granjeará muchas simpatías.

No habló el aspirante de sus derechos, de los que seguramente considera atropellos que ha padecido, sino de Cancún, del derecho a recuperar la paz, la tranquilidad y el progreso de la ciudad más poblada de Quintana Roo, y eso es algo que seguramente calará en el ánimo de los pobladores no solo para el presente proceso, en el que igual puede permanecer marginado, sino en un proyecto a construir en los próximos años que, en la medida en que Chanito tiene pocos, pudiera llevar largo aliento y no ser despreciable para el futuro político del estado.

Por lo pronto, todo indica que las dirigencias del PAN y el PRD seguirán apoyándolo hasta el final, hasta el momento en que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pronuncie su sentencia, que será por definición definitiva e inatacable. Es obvio que tienen que preparar escenarios y aprestarse a elegir un relevo para el 1 de julio, pero el revés de Xalapa no los venció: saben que la única posibilidad de competirle al partido –contamos solo al principal, pues el otro no tiene posibilidades– de Andrés Manuel López Obrador de manera digna es con Chanito como candidato.

“No se trata de nuestra reputación; se trata de nuestra generación”, expresa Daniela Vara en el video en el que su esposo José Luis Toledo se declara todavía en pie de guerra. El texto de acompañamiento del post de Twitter lo dice todo: “Hay quienes pretenden arrebatarnos la posibilidad de elegir nuestro futuro; este mensaje es para ti que has puesto tu corazón en este movimiento que desea recuperar la paz. #PorAmorACancún hemos decidido continuar y llegar hasta la última instancia”.