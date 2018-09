Un tema suficientemente debatido pero ineficientemente cumplido; los ciudadanos vemos con preocupación el crecimiento de la delincuencia y la inseguridad que por más relacionada a ciertos índices nacionales del Inegi sobre su reducción a abatimiento; lo verdaderamente cierto es: La organizaciones legales u oficiales no llegan todavía a la capacitación sobre derecho constitucional y humano además de criterios para aplicar reglamentos y leyes.

La unificación de corporaciones de policía desde los federales hasta los municipales en concordancia con el Ejército y la Marina, se ha debatido hasta el cansancio sin que los acuerdos entre los legisladores y respetando la autonomía de los estados y municipios sea vulnerada y sus derechos conculcados; una revisión cuidadosa y objetiva debe ser objetivo para cencensuar las opiniones de expertos desde adentro de la nación hasta el ámbito internacional, sin inventos u ocurrencias.

La vida de los mexicanos transcurre entre la angustia y el temor, los robos a casa habitación con lujo de impunidad hasta con luz de día; asaltos a mano armada con cuchillos, machetes o armas de fuego; el cobro de derechos de piso, la piratería; la venta de droga, estupefacientes, enervantes, pastillas psicotrópicas y solventes para aspirar y que muchos de estos se distribuyen en las cercanías de escuelas o centros de trabajo y, finalmente las ejecuciones de ocurren a diario con preponderancia en la zona norte.

Ante el grado de abandono, corrupción e impunidad en que transcurrieron los cinco y medio años del anterior sexenio, los esfuerzos son insuficientes, los tiempos político electorales que transcurren entre la validez de un proceso y la entrega del ejercicio de tres o seis años; el relajamiento de los servidores públicos por designación o elección, son tan largos que unos no terminan de irse y otros todavía no actúan constitucionalmente.

Sea o quizás no, lo cierto es que existe incertidumbre por el relajamiento de los que están y la espera de los que no llegan pero se manifiestan de manera errática, un día tienen una ideología y otro la cambian como el ¨gatopardismo¨ de cambiar para no cambiar y seguir igual; altos funcionarios parecen estar a la espera de presentar su renuncia, otros quizás temen perder su trabajo, sin embargo los guardianes del orden en los municipios, seguirán en manifestaciones de trato laboral injusto y la paga justa por el riesgo y las respectivas prestaciones.

La carrera policial debe iniciar desde la preparatoria y considerarse profesión y ¡Al tiempo!