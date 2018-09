Administración de justicia

En el sistema de seguridad pública, solemos ignorar las instancias y su respectivo proceso desde la comisión del delito en flagrancia o por denuncia de los agraviados o afectados; todo se inicia con los responsables de atender en su inmediatez un hecho delictivo que requiere la intervención de la policía, federal, estatal o municipal así como el Ejército y la Marina que desde hace más 18 años se retiró (parcialmente ) de sus cuarteles para coadyuvar en el combate a la delincuencia, por disposición presidencial, como comandante de las fuerza armadas.

Para el efecto de atención, se instituyó, actualmente, un número telefónico, desde el 066 en el estado hasta el 911 en todo el país; ante la emergencia y posibilidad de efectuar la llamada y denuncia; al caso, hace casi cuatro años denuncie al 066 aportando el vehículo en el que huyeron quienes me agredieron en la Plaza de las Américas, procediendo a interponer mi denuncia ante el Ministerio Público y levantándose el acta de lesiones ante la perito; a la fecha, solo fui citado una vez para que volvieran a hacer otro peritaje, a lo que me negué; pero de los agresores, hasta hoy nada.

El año, 2017, a principios, interpuse una queja por fraude contra dos personas, aportando suficientemente todas las pruebas documentales, públicas y privadas para que la fiscalía abriera la carpeta de investigación procedente y turnara al Juez de control, la carpeta y se procediera a citar a los supuestos responsables como indiciados, cuestión que se integró en tiempo y forma para que el mencionado juez, procediera con la premura del caso, ya que el agravio sigue causando tracto sucesivo y lo defraudado de incrementa mes a mes, al grado que los intereses bancarios en anatocismo se convierten en crecimiento exponencial.

Resulta que desde hace más de cinco meses el asunto está atorado con el Juez de control y no pasa nada, sin embargo pudiérase pensar que la fiscalía no cumple con su trabajo como representante social, que es un error y no atribuible más que al “sistema de administración de justicia” creando un rezago sobre los rezagos heredados por su actual presidente, Antonio León quien a su asunción como magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Quintana Roo, se comprometió a atender el atraso y solucionar las cargas que pesaban en la resolución o sentencias pendientes.

Pues bien; hoy soy uno de los pacientes ciudadanos que no tiene queja contra la Fiscalía General del Estado, FGE, y si siento mucha pena que sea parte del nuevo rezago en administración de justicia; “justicia retardada es injusticia” y ... ¡Al tiempo!