¿Te gustaría apoyar a personas con cáncer? Te decimos cómo

Rubi Velázquez/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Si se trata de ayudar, siempre hay una opción para hacerlo, eso es lo que aseguran organismos civiles locales, dedicados a brindar apoyo a personas con cáncer.

El apoyo no necesariamente debe ser monetario, se puede también donar tiempo y en algunos casos también cabello, lo importante para ellos es hacerlo de corazón y comprometidos con la causa, sin ningún interés de por medio, sólo por el gusto de dar y contribuir con los sectores vulnerables de la sociedad.

También te puede interesar: Quintana roo registró 330 nuevos caso de conjuntivitis

¿Qué es cáncer?

Es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas con un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo.

De acuerdo con Rupert Allan Willis, patólogo australiano, una neoplasia es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede del de los tejidos normales y no está coordinado con estos, y que persiste del mismo modo excesivo aún después de finalizar el estímulo que le dio origen.

De modo que a la definición inicial se puede añadir que la masa anormal carece de finalidad, hace presa del huésped y es prácticamente autónoma. Puede comenzar de manera localizada y diseminarse a otros tejidos circundantes.

En todos los casos requiere tratamiento específico, ya que de lo contrario, el padecimiento conduce a la muerte. Actualmente se conocen más de cien tipos diferentes de cáncer.

Tres opciones para ayudar a personas con cáncer

Fundación Aitana

Es un organismo civil sin fines de lucro que trabajar desde 2011 en beneficio de niños con esta enfermedad y tras constatar las necesidades de ese sector, cuenta actualmente con un espacio en donde brinda acompañamiento y asesoría a las familias afectadas, además de apoyar con transporte en casos específicos donde los menores requieran ser trasladados para su atención médica y tratamientos.

En materia de prevención, el organismo difunde constantemente volantes y promocionales con algunas de las características o síntomas de la enfermedad, destacando que los padres deben estar pendientes y acudir al médico en caso de: dolores persistentes en huesos o abdomen, manchas en la piel que aumenten de tamaño, pérdida de peso repentino y sangrados, entre otros.

El objetivo es que la población tome conciencia de que la detección temprana del padecimiento puede salvar la vida a los pequeños.

El organismo requiere constantemente del apoyo de voluntarios que realicen actividades lúdicas con los niños y las familias, así como de ayuda en especie para que las familias sean beneficiadas con productos básicos y todo aquello que les sea de utilidad durante la enfermedad.

Fundación Aitana realiza también colecta de juguetes para ser donados en Navidad, Día de Reyes y Día del Niño a todos aquellos que luchan contra el cáncer en hospitales de Quintana Roo y Yucatán, al igual que dentro de la misma asociación.

De forma anual, el organismo civil es apoyado por benefactores que hacen posible llevar a un grupo de niños a Disney, como aliciente para que continúen con la lucha y ganen la batalla contra el cáncer.

Fundación Aitana está ubicada en calle granito, colonia El Pedregal en Cancún Quintana Roo y el teléfono del lugar es 998 123 4567.

Grupo Desafío

Es organismo sin fines de lucro que contribuye en materia de concienciación y detección oportuna de la enfermedad en adultos, en busca llegar cada vez a más comunidades que requieran de apoyo moral, psicológico o de campañas de detección oportuna, a través de mastografías gratuitas.

“Si eres de las que dices a mí no me va a pasar, no te confíes, todos somos vulnerables, es mejor detectarlo a tiempo, que cuando ya sea tarde”, eso es lo que ha aprendido Yolanda Hernández Lugo, presidenta del organismo civil con 19 años de trayectoria.

Cientos de mujeres reciben cada año asesorías y terapias, y miles más, se benefician con estudios sin costo alguno.

En 2016 Grupo Desafío registró 900 beneficiadas con mastografías gratuitas, durante los dos meses de jornadas de detección: mayo y octubre, este último también llamado mes rosa, dedicado a la concienciación de la ciudadanía, sobre la importancia de que esta enfermedad silenciosa, sea diagnosticada oportunamente.

Con el objetivo de impulsar la autoexploración y la detección oportuna del cáncer, la asociación civil realiza constantemente eventos de recaudación, en donde necesita el apoyo de la población en cuanto a asistencia y en otros de voluntariado.

Anualmente organiza una carrera con causa en donde todo lo recaudado es para costear las dos jornadas de estudios gratuitos que se realizan al año, una en mayo, mes de la mujer y la segunda en octubre.

Grupo Desafío está ubicado en avenida La Costa Esquina con avenida Bacalar, Mza 14 Lte 4, en Cancún y los teléfonos son: 8843048 y 9985774453.

Centro de Rehabilitación Infantil Teletón CRIT

En el caso del CRIT, el apoyo a personas con cáncer es a través de la donación de cabello, para ser enviado a la fábrica de pelucas de la misma organización.

La Fábrica de Pelucas Teletón elabora pelucas oncológicas para niñas, niños y jóvenes con cáncer u otro padecimiento por el cual hayan perdido el cabello.



Las pelucas se confeccionan gracias a la donación de cabello de miles de mexicanos y ayudan a que las personas con cáncer eleven su autoestima. Esta motivación extra, les permite tener más fuerza en su tratamiento, ya que una persona con un estado de ánimo positivo, asimila mejor la parte médica.



Desde el inicio del programa, se han entregado 8834 pelucas alrededor de la República Mexicana.

La donación de cabello es directamente en el CRIT de cada estado, en este caso Quintana Roo, ubicado sobre bulevar Luis Donaldo Colosio, poco antes de la entrada a Bonfil. Informes al teléfono (449) 9754216.