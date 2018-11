Todo listo para el concierto ‘New York, New York’

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Ayer por la mañana se llevó a cabo en el auditorio de la Casa de la Cultura el ensayo del concierto “New York, New York”, que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Cancún hoy por la noche en el teatro de Cancún, donde interpretarán piezas de grandes compositores y cantantes estadounidenses que marcaron la historia de la música no solo en su país sino en el mundo.

Durante el ensayo se pudo apreciar la presencia de estudiantes y público adulto que llegó a disfrutar una probadita de lo que escucharán mañana durante el concierto que incluirá canciones como “A string of pearls”, “For once in my life”, “The way you look tonight”, “Over the rainbow”, “Feeling good”, “Strangers in the night”, “Fly me to the moon” y por supuesto “New York New York”, entre otras más.

En una pausa entre una canción y otra, el director invitado David Hernández Breton volteó hacia el público y les preguntó ¿Les está gustando? Y aprovechó para compartir que el jazz es uno de los grandes legados del pueblo americano, además de que la música es un instrumento de paz, la más alta muestra de la creación del alma humana.

“La música une no separa, por eso creo que no existen los muros, eso es falso, la música rompe todos los muros, aquí tenemos mexicanos, cubanos, argentinos y todos estamos contentos y nos queremos mucho”, expresó Hernández.

En la velada de hoy por la noche se espera la interpretación de la emblemática canción “New york, New york”, que en sus tiempos reactivaría la carrera del grandísimo Frank Sinatra. “Yo quisiera ser Frank Sinatra”, afirmó entre risas el director previo al ensayo de la icónica y reconocida pieza, ayer por la mañana.

Opiniones

• Invito a la gente a que se acerque a este evento que creo que es muy bueno porque es una compilación de temas clásicos de la música norteamericana, además tienen una gran orquesta la verdad, los arreglos suenan muy bien con esta sección de metales, será una gran experiencia así que los invito a unirse y venir a disfrutar. Paloma Ledgard.

• Estoy muy contento de volver a presentarme ante el público de Cancún como solista, sobre todo porque me encanta cantar con orquesta, es algo sumamente emocionante para mí, así que invito a todo el público de Cancún a que venga a escuchar este programa que tiene muchos temas conocidos y que estoy seguro les va a fascinar. Christian Pappas.