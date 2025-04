Osados y desubicados rumbo al 2027

Algunos gobernantes que llegaron bajo las siglas de Morena al poder en la más reciente elección andan un poco desubicados, es decir, creen que los votos obtenidos en urnas en el 2024 y con los cuales lograron un triunfo contundente son de ellos, y no del movimiento que los postuló. Andan perdidos pues.

Es común escuchar a los políticos, en el partido que sea, presumir los votos con los cuales llegaron al poder, asumir que son suyos y que pueden trasladarse con ellos a donde mejor les convenga, nada más alejada de la realidad, y los hechos, a algunos, ya les demostraron que no es así.

Entre las autoridades que andan asumiendo que los votos son de ellas o ellos, y no de la 4T, está el presidente municipal de Bacalar y la de Isla Mujeres, El “Chepe” Contreras y Atenea Gómez, respectivamente, quienes ya miran hacia el futuro, hacia el 2027, sacan cuentas y creen que con los votos obtenidos en el 2024 pueden venderse como opción para lograr una candidatura a la diputación federal. Hay proyectos más osados y hablan de la gubernatura.

Al interior de Morena no descartan que aquellos que no ven nada seguro en el futuro inmediato, no al menos en ese partido, podrían abrirse y buscar espacio en otros organismos políticos, ya que su llegada a la 4T fue coyuntural.

Lo cierto es que todo aquel que asuma que los votos logrados bajo la marca Morena y la 4T les pertenecen, deben tomar en consideración que ganaron por la marca y la gran presencia de la entonces candidata Claudia Sheinbaum, ahora presidenta de México, que fueron parte de esa ola y de las metas impuestas por el centro del país al estado de Quintana Roo.

Ejemplos de los palmos de narices que se llevan muchos que creen que los votos son propios, hay muchos, basta mencionar a Magaly Achach en el 2003 cuando dejó las filas del PRI segura que todo el Frente Único de Colonos (FUC), creación suya, la seguiría. No fue así y sufrió una derrota aplastante.

Hay ejemplos más recientes de personajes políticos que dejaron Morena y se fueron a contender por la oposición y no han pasado de un segundo o tercer lugar, porque, insisto, los votos no les pertenecen, son de ese gran movimiento creado por Andrés Manuel López Obrador.

Pues todo indica que en el 2027, al no alcanzar los espacios para tanto aspirante que hay en Morena y que se sienten con derecho, más de uno podría dejar las siglas y enfrentar su triste realidad, es decir, que fuera de Morena difícilmente podrán ser competitivos electoralmente hablando.

Así las cosas en los partidos políticos, donde algunos ya comenzaron a buscar opciones para no quedarse “fuera de la jugada” rumbo al 2027. Hasta la próxima.