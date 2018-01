Oscar D’ León prepara un nuevo material discográfico

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El compositor, productor y cantautor Oscar D’ León, después de 20 años regresa a los estudios de grabación para preparar un nuevo material discográfico, del cual se desprenden dos temas que lanzará en los próximos días a través de las redes sociales.

“Estoy muy bien con mucho trabajo, voy llegando a casa, estuve toda la mañana en el estudio de grabación para tratar de culminar con mi producción, después de tanto tiempo de no meterme al estudio retomo estas actividades; como productor tiene como 20 años que no pisaba un estudio, pero he estado con otros artistas”, platicó en entrevista exclusiva desde la ciudad de Miami para Novedades Quintana Roo el salsero Oscar D’ León.

Tras la llegada de la era digital, muchos artistas pueden lanzar sus novedades a través de las diversas plataformas y para Oscar D’ León esta estrategia ha resultado bastante efectiva y la ha adoptado como el inicio de su propia empresa.

“Esto vino a aliviarnos bastante porque no se invierte mucho y se obtiene buen provecho de eso, antes era muy difícil, los artistas teníamos que pertenecer a una disquera y por cuestiones de ventajismo por llamarlo así, o sea lo grande que es una disquera y lo pequeño que es el artista a veces uno paga noviciado”, detalló.

Arranca 2018 con nuevo disco.

“Estoy preparando un tema de mi autoría llamado ‘Cuando tú no estás’ y otro que se llama ‘Mi Anhelo’, he invitado a un colega llamado Porfi Balboa, dueño, señor, pianista, productor y arreglista del tema que se llama ‘Mujer Ideal’, un hombre con mucho éxito, él está montando piano en este par de temas, dos de los ocho que voy a insertar en nuestro próximo cd”, reveló el artista, quien descubrió que a través de las redes sociales puede ir sondeando a su público si le gustan o no los temas para saber si incluirlos en el disco físico, además de que llegan a millones de personas.

“Hoy salí del estudio muy contento, muy entusiasmado porque me parece que va a ser un hit para aquellos que siguen a Oscar D’ León o la salsa, porque son temas que van a causar furor a la gente que le gusta este género... Cuando tú no estás yo me quedo solo, es la realidad mi cocha pechocha, yo me quedo solo cuando tú no estás, me siento muy intranquilo, cuando yo escucho tu voz y me pongo muy nervioso cuando a mi lado no estás, porque eres parte de mi... esa es la letra de uno de mis nuevos temas, y luego el coro enciende de pronto y a bailar se ha dicho”, dijo.

Un Iphone, la música por dentro y la inspiración a flor de piel

“Todos mis temas son de mi autoría, temas como ‘Detalles’, ‘Llorarás’ y, ‘Sigue tu camino’, es mi forma de interpretar, uno piensa y escribe, yo ando con mi iphone y me la paso tarareando y cantando cualquier cosa, cuando tengo algo que hice bien lo grabo en el iphone, me voy a la computadora y hago la composición y el arreglo, cuando termino ya tengo algo listo para grabarlo en el estudio, en mi computadora tengo más de 70 temas, entonces esto es una nueva modalidad para mí, porque siempre dependí de una disquera para vender discos, a pesar de mis 45 años de carrera no tengo la experiencia discográfica, apenas voy a empezar y gracias a Dios que existen las redes, que me dan la posibilidad de poner mis temas en la balestra y en lo que la rueda empiece a dar vuelta eso será una maravilla, porque así podré sacar discos cada mes, porque además es una industria que está protegida por los gobiernos en cuanto a autoría y regalías se refiere, así que el artista ahí encuentra una fuente de ingreso”, detalló gustoso el salsero que hizo éxitos muchas de sus canciones.

Hay música para rato

El cantante venezolano reveló que tiene temas para aventar pa’rriba y continúa creando más y generando ganancias, pues a pesar de que las plataformas digitales dan por regalías centavos de los temas, Óscar tiene infinidad de canciones listas para lanzarse, otras en maqueta y las que le faltan por crear…

“Ahora es más fácil tener mi propia industria, hay canales de contenido que te proyectan económicamente, en mi caso tengo tantos discos LP puedo tener mi propia empresa que venda mis discos, ya no tengo que pagarle a alguien, aunque son centavos a la larga es bastante. Tengo en el Iphone como 60 temas que voy hilvanando y están listos para darles el toque final, ya grabados tengo como 80 de mi autoría, entonces es algo que me agrada que esté sucediendo porque llegamos al gusto y al corazón de todo el público, llegamos a la gente que cree en mí y así puede tener la discografía de su artista favorito, estamos viviendo un momento muy hermoso”.

Oscar D’ León viajará a nuestro país el próximo 2 de febrero para presentarse en la Arena Ciudad de México al lado de dos grandes como Eddie Santiago, Víctor Manuelle y la Sonora Dinamita en este primer Festival de la Salsa; probablemente después de esta presentación se lleve a cabo una gira por el interior de la República Mexicana y como cada uno de los talentos tiene su propia agenda, no descarta la posibilidad de visitar Cancún para presentar su nuevo disco, luego de 10 años de su última presentación en esta ciudad.

“El año pasado fue muy convulsionado, hubo mucha suspensión de actividades, estuvo lenta la agenda para muchos artistas, por otra parte la atención de la gente hacia el reggaetón nos tenía a nosotros un poco de capa caída pero estamos otra vez resurgiendo y para mí este año pinta bonito, así que esperen mis dos sencillos”, finalizó el gran cantante.