PES y neopartidos

Antes que nadie –incluso de que el Instituto Electoral de Quintana Roo tuviera claro el asunto– señalamos aquí que los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, al haber perdido su registro en la última elección federal y por carecer de registro local, quedarían fuera de la contienda por los escaños del Congreso de Quintana Roo.

Dijimos que “dos lapas políticas, PES y Panal, han desaparecido del panorama de Quintana Roo y, aunque no son las únicas, no podrán estar en la contienda electoral intermedia del estado del próximo domingo 7 de julio, en la que se elegirán 50 legisladores locales, entre propietarios y suplentes, que para el imaginario colectivo poco significan pero para los rejuegos del poder son cruciales, en especial en la segunda mitad del gobierno de Carlos Joaquín González –supervisarán su salida– y de máximo interés para quienes aspiren a relevarlo”.

Sin embargo, a pesar de la claridad total en la normatividad –que detallamos hace unas semanas– en pleno uso de su derecho el PES sigue en un litigio en ese sentido.

Para nosotros una interpretación simple y llana de las leyes federal y local dejan claro que revivir al partido que creó Elba Esther Gordillo Morales para la elección estatal del 7 de julio no es posible, pero no sabemos si la autoridad administrativa y la jurisdiccional siguen anidando la esperanza de lo defenestrada organización política pentecostal, aunque lo peor es que nuestros órganos desde hace mucho que no tenemos certeza alguna. Parece que están más para mantenernos entretenidos –por la melodramática incertidumbre de sus resoluciones– que para hacer justicia.

La consejera electoral Thalía Hernández Robledo dejó esa puerta abierta para que el partido rémora del Morena PES se cuele y pueda lograr asientos en Punta Estrella para el segundo tramo del sexenio de Carlos Joaquín González, pues dio a entender que un triunfo en el litigio de marras pudiera hacer nugatorias las leyes generales y locales tan expresas en la materia. En verdad esperemos que o sea eso lo que se está cocinando.

Hablaba de los partidos nuevos del estado, pero de alguna manera la consejera le dio esperanzas al PES al expresar que “en el caso de Encuentro Social, que fue aliado de Morena a nivel nacional, más no así en Quintana Roo, dijo que en el caso de perder registro nacional, podrá solicitar constituirse como partido local, aunque en el caso de que tenga intención de ir en alianzas, será el Consejo General del Ieqroo el que deberá pronunciarse”, según publica un medio.

Señalamos en Café Negro que las fechas que establece la normativa local no podrían ser cumplidas, pero esas leyes se las han pasado tantas veces por el arco del triunfo –con el frecuente aval del Trife– que en una de esas reviven a sus ex dirigentes. Son arenas movedizas de nuestras leyes, y nunca se sabe.