Nulas posibilidades del PES

En este espacio llegamos a expresar nuestras dudas, porque a veces el Ieqroo nos ha salido con sorpresas –que casi siempre rebotan en las instancias jurisdiccionales–, pero esta vez su resolutivo sobre la participación del PES en inverosímil coalición con el PAN y el PRD no solo fue apegado a la normatividad sino inteligente: el partido evangelista no fue admitido en la coalición de porfirista nombre Orden y Desarrollo por Quintana Roo –¡no leen historia!–, pero la negativa estuvo apostillada.

En un comunicado sobre la sesión nocturna del viernes el Ieqroo aclaró que “toda vez que es un hecho público y notorio que la instancia jurisdiccional electoral federal aún no resuelve sobre la firmeza o no de la pérdida de registro de este como partido político nacional; eventualmente, este órgano comicial local estará a lo que en su momento determine la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

También fue correcto admitir la coalición entre el PAN y el PRD aunque el PES esté “suspendido”, pues la tendencia eminentemente garantista de la justicia electoral –y en general del derecho mexicano– apunta a maximizar los derechos de los partidos no hubiera sido atinente con una decisión de rechazar la alianza como un todo porque uno de los coaligados en la solicitud no cumple con los requisitos, o más bien con uno pequeñito, pequeñito: no es un instituto político.

Es cierto: la pelota todavía está en la cancha del Trife, pero parece muy difícil –aunque todo puede pasar en esa corte, como vemos cotidianamente– que prospere la lucha para que el partido de origen neopentecostal conserve su registro.

La Constitución establece en su artículo 41, fracción I, cuarto párrafo, sin lugar a duda que “los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro”.

Los resultados de las elecciones del 1 de julio ya son definitivos. Creemos que cualquier juicio que los cuestione debe ser nugatorio. El PES obtuvo en la elección para presidente 2.7 por ciento, en la de senadores 2.33 y en la diputados 2.4. Esto ya no se puede cambiar, como tampoco el mandato constitucional referido. ¿Qué pelea el PES en el Trife?