Músculo de Movimiento Ciudadano

Movimiento Ciudadano mostró músculo al registrar a sus candidatos a diputados ayer ante el Ieqroo, con el playense José Luis “Chanito” Toledo Medina como líder emblemático, aunque no como único personaje fuerte en la lista de 15 aspirantes titulares.

Desde su origen como Convergencia por la Democracia como franquicia de su líder ex gobernador de Veracruz Dante Delgado Rannauro, el ahora partido Movimiento Ciudadano se ha allegado como estrategia electoral de figuras relevantes de la vida política nacional y local, al grado de haber obtenido el año pasado la gubernatura de Jalisco, una de las entidades federativas más importantes del país, rivalizando con el Estado de México y Nuevo León en poder económico y político. Por lo menos en nueve gobiernos estatales ha cogobernado en coalición.

Quintana Roo no ha sido la excepción de la colecta de políticos relevantes: el mismísimo primer gobernador del estado, Jesús Martínez Ross, junto con otros ex priistas pasó por ahí en la década pasada. Ahora llama la atención el ex presidente municipal de Benito Juárez Juan Ignacio “Chacho” García Zalvidea, en su momento pesadilla del PRI en su carrera a la gubernatura, cuando se la disputó a Félix González Canto y se quedó apenas corto por unos 20 mil votos, compitiendo por el Distrito 02.

Chanito Toledo, marginado por un par de partidos políticos en elecciones anteriores, no deja de ser un fenómeno electoral de consideración: se presenta por el Distrito 10, razón poderosa dados sus posibles efectos en el estado, por lo que el Morena no haría bien en confiarse. Ya desde ayer se ha comentado con fáctica unanimidad por parte de los columnistas con base en Chetumal.

Hay algunos hechos que nos hicieron notar: 15 candidatos de los 30 registrados son netamente ciudadanos; dos son mayaparlantes y uno de ellos, nacido en una comunidad rural de Felipe Carrillo, es ciego.

Hay más mujeres que hombres entre los aspirantes (16 por 14), cuatro candidatos jóvenes para los distritos y una mujer menor de 30 años en la lista plurinominal. Esta selección de abanderados puede resultar muy atractiva para los votantes: el capital lopezobradorcista del Morena quizá no sea para siempre y mucho menos para otras elecciones con motivaciones locales distintas, aunque el presidente del país, de manera increíble, sigue viendo crecer su enorme popularidad. Tal vez no necesariamente acarreará a sus correligionarios de las entidades federativas.

En Quintana Roo vemos un desbarajuste morenista muy evidente, en particular en el capitalino municipio de Othón P. Blanco, severamente criticado por el primer mandatario. El jaloneo por la presidencia municipal fue vergonzoso, y Andrés Manuel López Obrador ya dictaminó que la razón le asiste al senador José Luis Pech Várguez, por él desvinculado de esa guerrilla, en claro respaldo, y no a la también integrante de la Cámara Alta Maribel Villegas Canché, ambos prospectos para gobernadores de Quintana Roo. Todo indica que en la “cuarta” también existirá la línea.