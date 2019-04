Cadena de golpes económicos

Recién vivimos una semana de calamidades económicas nacionales que afectarán directamente a las economía, y no nos referimos solo a la puntilla que los inquilinos de San Lázaro le propinaron al turismo, sino también al cluster de la industria de exportación automotriz, ya de por sí afectada por los ataques del presidente estadounidense Donald Trump.

La desaparición del Consejo de Promoción Turística de México operada por el Fonatur y formalizada el pasado miércoles por la Cámara de Diputados con los votos del Morena y partidos satélite, como se ha comentado casi unánimemente por parte de los actores, especialistas y analistas nacionales e incluso mundiales, tendrá un severo impacto en la industria, pues como señaló el legislador cancunense Jesús Pool Moo –que junto con su paisana Mildred Ávila Vera estuvo entre los tres morenistas que dijeron no a la medida–, no existe una sola propuesta que sustituya esa inversión.

Aunque a pesar de que el impacto directo de esta inopinada medida se dará de manera directa en las economías de los pocos estados de vocación netamente turística, habrá afectación negativa en la economía nacional –con repercusiones mundiales– por lo que representa el turismo para el tesoro nacional. Veamos.

Las exportaciones de hidrocarburos –en realidad, solo de petróleo crudo– y las remesas que envían los trabajadores mexicanos en el extranjero encabezan a las aportaciones de divisas para el país, pero esto es engañoso: Pemex eroga casi lo mismo que ingresa en importaciones de combustibles y gas natural, por lo que no hay aportación real a la riqueza nacional de no ser por los leoninos impuestos con los que la sangra el gobierno federal, sin invertir, amén de que las todavía cuantiosas remesas provenientes de Estados Unidos y Canadá en efecto ayudan a incontables familias y estimulan el consumo, mas por estar tan pulverizadas entre el vasto lumpen mexicano no se traducen en inversión, empleo, crecimiento económico ni desarrollo.

Está, pues, amenazada la primera fuente de divisas productivas y de desarrollo regional y nacional, pero hay otra amenaza de similares proporciones para el PIB de México: la desaparición de un plumazo de las Zonas Económicas Especiales recién decidida por Andrés Manuel López Obrador para mantener vigentes a sus fantasmas populistas: el conservadurismo, la mafia del poder, la corrupción y otras yerbas.

En particular, la disparatada decisión presidencial solo en la ZEE Michoacán-Guerrero (en torno al puerto de Lázaro Cárdenas) estaría ahuyentando la inversión de unos 185 mil millones de pesos –más que el aparentemente ficticio presupuesto del Tren Maya– de una siderúrgica, AcelorMittal, que opera en más de 60 países, echando por la borda 75 mil empleos directos, pero además frenando el desarrollo de las manufacturas automotrices del Bajío y el norte del país, que como cuarta fuente de divisas nacional también generan empleo, inversión y crecimiento económico. Por algo el gigante acerero decidió esta inversión sin precedente, pero sin los beneficios de la ZEE, especialmente en términos fiscales, difícilmente seguirá con sus planes.

Por cierto, el acero con el que se fabrica la mayor parte de los cruceros vacacionales del mundo también es proveído por este corporativo: seguro es otra oportunidad que se va, pues las navieras norteamericanas seguramente hubieran preferido, por costos, comprar acero hecho en México.