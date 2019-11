Quintana Roo en el presupuesto

Lo normal es que los estados celebren el crecimiento de las participaciones federales (Ramo 28) más que las aportaciones, porque las primeras no están etiquetadas y son para el uso discrecional de los gobiernos locales, bajo su propia normativa, mientras que las segundas están previamente asignadas a programas específicos (Ramo 33). De tal suerte, tenemos que Quintana Roo fue el estado al que, con mucho, más se le incrementaron las participaciones, al tiempo que vio reducirse las aportaciones de manera más dramática que ninguna otra entidad federativa.

En cuanto a las participaciones federales, que son los recursos captados vía hacendaria que se reintegran a los estados por la pérdida histórica de prerrogativas fiscales a favor de la Federación, Quintana Roo crece para el 2020, con respecto al presupuesto de este año, 1.3 %, seguido de muy lejos por Oaxaca con 0.5%, Aguascalientes con 0.4%, Puebla con la misma tasa y Nuevo León con 0.3 por ciento.

A la baja, el estado más castigado es Campeche con -7.3, seguido de Tabasco -3.1, Durango -2.8, Chiapas -2.1 y Nayarit -1.9.

Esta aparente ventaja de Quintana Roo, que de por sí tampoco es espectacular si no la comparamos con otros estados y tomamos en cuenta el crecimiento demográfico de la entidad, bien pudiera deberse a un factor: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sacado compromisos tácitos y expresos al de Carlos Joaquín González para invertir en la infraestructura local del Tren Maya con el argumento –que puede ser cierto, no lo dudamos– de que será en las estaciones a lo largo de la ruta donde el movimiento de personas incida de inmediato en las economías de los poblados, los municipios y el estado, pero es muy probable que esa determinación favorable del presupuesto de libre ejercicio en realidad ya esté más que comprometida para el proyecto estrella del presidente, que seguramente devorará con creces la aparente mejora.

Pero hay algo más y todavía peor: en lo que se refiere a las aportaciones federales del Ramo 33 que se destinan a programas específicos de educación básica y normal, salud, combate a la pobreza, asistencia social, infraestructura educativa, fortalecimiento de las entidades y los municipios, seguridad pública, educación tecnológica y de adultos, todos de gran impacto social –e ineludible necesidad de ser atendidos–, el presupuesto que tuvo a bien aprobar la Cámara de Diputados golpea a Quintana Roo con una reducción de 6.2%, mucho mayor que la que fue infligida a cualquier otra entidad federativa, a pesar de que la única que no fue castigada fue la Ciudad de México, que crece en 1.0%, mientras que los que menos disminuyen son Tabasco con -2.0%, Oaxaca con -2.4 %, Chiapas 2.7% y Nayarit 2.8%. A Quintana Roo acompañan en sus pesares Colima con -5.7%, Nayarit con -5.5% y Baja California Sur con la misma reducción; sintomático: se trata de los principales destinos turísticos del país, con problemáticas similares y cuya principal actividad económica ha sido sistemáticamente golpeada en lo que va de la administración López, como si el turismo fuera algo “fifí” y neoliberal.

¿Qué va a suceder con el Ramo 33 correspondiente a las aportaciones federales del presupuesto? El gobierno estatal, con recursos propios no federalizados –no es que los provenientes de la Federación no lo sean, pues no se trata de una graciosa donación del gobierno central, sino que corresponden a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal–, tendrá que actuar supletoriamente para atender las carencias que aquejan a la población en estos rubros, que constatamos a diario a través de las noticias y los comentarios en las redes sociales.

No se crea nada, lector si le vienen a hablar de mejoras o siquiera de sostenimiento del statu quo del año que terminará apenas en cinco semanas y media. Quintana Roo, por el éxito aun sostenido de su industria turística, su crecimiento económico y su primacía en generación de empleos puede defenderse mucho mejor que otros estados, pero en general el panorama es desolador.