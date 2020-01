Los riesgos por la Fitur

La participación de México y muy especialmente de Quintana Roo en la Feria Internacional de Turismo de Madrid no tendrá el mismo significado que en los lustros precedentes, y no nos referimos, evidentemente, a los resultados en cuanto a la industria turística que suele tener el país con nuestro estado a la cabeza, usualmente excelentes, sino a las consecuencias del viraje en la política en la materia instaurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador: habrá que estar atentos y evaluar el impacto que pudiera tener en la economía estatal haber participado con la misma enjundia pero sin el apoyo federal en la importante plataforma.

Ya sin Consejo de Promoción Turística de México y sin apoyo del Gobierno de la República para la presencia internacional de los destinos turísticos mexicanos, al gobierno de Carlos Joaquín González no le quedó alternativa aparte de hacer el esfuerzo propio, con mayor participación del empresariado, para no bajar el nivel de la presencia caribeña en la Fitur, lo cual, a juzgar por los primeros datos tras su conclusión, se logró sobradamente.

Muchos tratos entre hoteles, tour operadores y mayoristas, salvaguarda de tarifas y aumento considerable en frecuencias y asientos de varias aerolíneas fueron resultados medibles de inmediato, aunque sabemos que los ecos de una promoción de la magnitud de las de México y sobre todo del Caribe Mexicano inciden en la actividad durante todo el año, pues las agencias cuentan con material que tiene vigencia por lo menos todo el año para cerrar reservaciones más adelante.

Mas no deja de ser una interrogante qué tanto los recursos que el estado tiene que destinar a la promoción turística –dejar de hacerla no es opción, pues se trata de nuestra virtualmente única actividad económica exitosa a nivel nacional– hubieron de ser sustraídos de otros renglones del gasto gubernamental. ¿Qué tanto se desatenderá a otros sectores con tal de mantener la competitividad en la industria de la hospitalidad, de no perder nuestro hoy incuestionable liderazgo nacional?

El descobijo federal, como se comenta por lo menos desde que se presentó el presupuesto de egresos, no es solo en turismo. Sectores básicos como Salud, educación e infraestructura sufrieron contracciones brutales, por no hablar del gasto y la inversión federal que por la "austeridad republicana" se redujeron a prácticamente nada, provocando contracción económica, desempleo y carestía.

Los gobiernos estatales que han podido hacerlo suplen esa ausencia del gobierno federal con recursos propios, los cuales para colmo se han visto afectados por recortes y una obstinada procrastinación en las ministraciones de las participaciones y los apoyos que marca la ley, que tiene un tufillo más político que económico, pues no sucede lo mismo, verbigracia, con la voraz y morenista Ciudad de México.

A pesar de lo anterior, acaso podamos sostener un fundado optimismo: desde los primeros golpes de la "economía social" de López Obrador la Secretaría de Finanzas y Planeación que encabeza Yohanet Torres Muñoz ha tenido la destreza de encontrar los equilibrios a que ha habido menester por las adversidades, manteniendo atendidas las responsabilidades del gobierno y las finanzas sanas. Austeridad y disciplina, pero sin renunciar a las obligaciones del gobierno, aun a esas en las que suple al gobierno federal. A ver de qué estamos hechos.

LA DICHA INICUA...

El gobierno de Andrés López ha tenido un acierto fundamental que desde el principio planteó el presidente: no ha intervenido en las determinaciones del Banco de México, que mantiene una política monetaria prudente, la inflación bajo control y un panorama cambiario en constante mejora.

Los Credit Default Swaps (seguros contra impago) a cinco años cerraron el miércoles pasado en 80 puntos, lo que significa una probabilidad de incumplimiento que no rebasa el dos por ciento. Esta cifra está muy por debajo de los 163 puntos que se reportaron en noviembre de 2018 y el crucial indicador de riesgo-país estaría retrotrayéndose a los niveles de 2014.

Claro que esto no significa que la economía haya mejorado; está, como se sabe, en el peor estancamiento; al borde de la recesión –lo que es en efecto una recesión técnica, de cero crecimiento– y con un panorama muy poco alentador para este año, pero la responsabilidad en el asiduo pago del servicio de la deuda es un valor inestimable para esta y las venideras administraciones.

Muy buen tino del presidente, al no contaminar la más importante herramienta de regulación de nuestra economía a mediano y largo plazos. Sí es su mérito.

Remember López Portillo.