Las pistolas del presidente

Lugo de las opiniones negativas, de las voces muy preocupadas en la industria turística, en particular de la más importante del país, que es la quintanarroense, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador decidió en su rueda de prensa matutina de ayer que la eliminación de los fines de semana largos –popularmente conocidos como puentes vacacionales– que no habrá afectación para el sector y que su ocurrencia va porque va.

Así, como en todos los temas de la vida nacional: porque él lo dice; por sus pistolas, y punto. Las voces de los empresarios y trabajadores del turismo, a quienes percibimos muy alarmados desde que con la embajada de elevar la conciencia cívica de los niños habrá día de asueto solo en las fechas de las efemérides, las de los verdaderos expertos, esas no cuentan. "No va a afectarles y se me callan".

Tal vez pudiéramos conceder que los grandes hoteles, como los de la isla de Cancún o la mal llamada Riviera Maya, pues "riviera" no existe en español, aunque ahora es una marca reconocida, que tienen como clientela mayoritaria a visitantes estadounidenses y minoritaria –aunque no despreciable– a connacionales, pudieran no experimentar una catástrofe de enormes magnitudes por la disminución de viajes de mexicanos por falta de oportunidades calendáricas, pero la economía de los destinos de viaje indudablemente se verá afectada.

Hay hoteles, restaurantes y tiendas en las ciudades turísticas de todo el país que tienen una gran dependencia de los viajeros nacionales. Por lo pronto, no nos imaginamos incólume a Cancún –no el de la zona hotelera, sino el de la ciudad– sin visitantes domésticos.

¿No sabrá López o le importa una pura y dos con sal que –para ejemplificar con Quintana Roo– el turismo nacional y mexicoamericano, el de los puentes, deje al año casi 600 millones de dólares? No debe ser muy difícil imaginar cuántos empleos y mipymes se van a perder, afectando también a las empresas grandes, a las cadenas comerciales, a las líneas aéreas y de transporte terrestre de pasajeros.

En México hay 121 pueblos mágicos (tres en Quintana Roo: Isla Mujeres, Tulum y Bacalar), que de por sí ya se vieron muy afectados por los salvajes recortes al programa, que incluso reciben a muchos turistas del estado y la Península de Yucatán, quienes se suben a sus coches o a un autobús para aprovechar los fines de semana largos, que ya no lo harán porque el presidente tiene obsesión con los próceres y es, sin duda, desde que desapareció al Consejo de Promoción Turística de México que encabezaba el esfuerzo por mantener boyante a la industria que implica el mayor ingreso de divisas a las arcas nacionales, pues a las exportaciones del moribundo Pemex no las contamos porque a fin de cuentas las balanza comercial en hidrocarburos es deficitaria, el peor enemigo del turismo.

Helada madrina

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Candelaria "Candy" Ayuso Achach le hizo una invitación al experimentadísimo ex diputado –y ex muchas cosas más– Pedro Flota Alcocer para que se incorpore a la novel directiva tricolor como secretario de Elecciones.

Si el PRI pretende superar el marasmo en el que se sumió desde el año 2000 y se acentuó al término del período de Enrique Peña Nieto, en todos los niveles, debe reconstruirse, recuperar cuadros de gran valor como lo es Pedro Flota, un verdadero –literal y figurativamente– viejo lobo de mar, pero un hombre joven y en plenitud de facultades de trabajo, de quien no dudamos que pronto demuestre que el liderazgo que siempre lo caracterizó, desde sus mocedades partidistas, sigue vigente.

El momento debe verse como una oportunidad para el "ex partidazo", pues uno de los políticos más populares que ha conocido México, el actual presidente Andrés López, llevó a su partido, el Morena, a ser mayoritario en casi todo el país –Quintana Roo no es la excepción–, pero en todos los órdenes de gobierno se ha caracterizado por tremendas pugnas internas.

Aunque en el Caribe y después de medio año parece que se están calmando los ánimos en el partido dominante, para el PRI parece una buena coyuntura para iniciar una recuperación que demandará mucho trabajo.