Después de ser parte de las tres temporadas de Control Z y otros importantes proyectos, llegó a la vida de Ariana Saavedra en Oscuro Deseo de Netflix, una serie que antes de pertenecer a ella, le encantaba y con la que se ha demostrado a sí misma de lo que es capaz, además de hacerla vivir muchas primeras veces.

“Estoy super feliz de ser parte de la segunda temporada de Oscuro Deseo, desde su estreno le ha ido súper bien, la gente ha recibido super padre mi personaje que es Julieta Lazcano, un nuevo personaje en la serie. Significa una nueva oportunidad, un nuevo reto” .

“Mi primera vez como actriz en muchas cosas, por ejemplo, mi primer desnudo, mi primera vez usando arnés, y la verdad mi primera vez en donde puedo ser yo y en donde mis propuestas son escuchadas. Significa el comienzo de mi carrera, donde la gente puede ver de lo que soy capaz”, compartió Ariana, quien luego de hacer casting y no saber más, supuso que estaba fuera".

A continuación te dejamos el adelanto de la segunda temporada de la serie de Neflix, Oscuro deseo.

Llamada inesperada cambió la vida de Ariana Saavedra

“Siete meses antes de que Oscuro Deseo se grabará había hecho casting para Julieta pero nunca me respondieron, ni me dijeron nada, de pronto en Semana Santa de 2021 recibo una llamada de mi mánager diciéndome que tenía call back de la serie, que además vi en pandemia y me encantó, así que hice el cast y me quedé, ese día lo recuerdo con mucho cariño porque es un proyecto que me encanta”.

Oscuro Deseo, un gran reto para Ariana Saavedra [Foto: Cortesía]

Disfruta hablar de frente y dejar parte de su ser en Julieta, su personaje

“Me gusta este proyecto porque es muy diferente a todo lo demás, se siente hasta en la fotografía, cuando vi la serie en pandemia me llamó la atención que tiene un formato de giros inesperados, hablan de la sexualidad más abiertamente y me parece genial que en estos momentos de la vida hagan este tipo de proyectos, hay que quitar esos tabúes” .

”Hay que hablar del sexo con conciencia, con responsabilidad y lo que vemos en Oscuro Deseo es erotismo, pero este pasa a segundo plano cuando vemos la vida de cada uno de los personajes que son situaciones que pasan en la vida real”, expresó Saavedra, pues muchas de las situaciones ya las ha vivido.

“Tuve poco tiempo para preparar a Julieta pero un gran amigo mío me coucheó para lograr el arco dramático de mi personaje, pero en general no se me hizo difícil porque lo que le pasa son situaciones que he vivido como enamorarse por primera vez, sé qué es tener un velo en el rostro y ver a una persona pero realmente no conocerla, pude usar muchas cosas de mi experiencia para dárselas a Julieta, es bonito ver todos los matices de Julieta, espero que la puedan disfrutar tanto como lo hice yo al interpretarla” .

Para Ariana, Oscuro Deseo llegó en un excelente momento en su vida y ha sido un parteaguas en su carrera, ya que asegura han llegado interesantes proyectos, luego de esta serie.