Osmir Garay regresa renovado

Osmir Garay, el famoso cantante de bachata, emprendedor y soñador, continúa dando pasos firmes en la escena musical y cumpliendo cada una de sus metas desde que comenzó a cantar a los 10 añitos de edad. Tras su llegada a Estados Unidos como miles de migrantes, uno de los más grandes sueños de Osmir fue que su música llegara a todo el mundo y transmitir con ello sus ganas de superación.

Con este nuevo sencillo, el cantante busca poner a bailar a su público con la versión renovada y llena de magia, escrita por el famoso José Luis Roma y producida por el artista y productor dominicano, ganador del Latin Grammy y de un par de premios Billboard, Alvocer.

Foto: Cortesía

Tras el gran éxito de su penúltimo sencillo “Tu eres el amor de mi vida”, donde la bella Niurka aparece en el videoclip oficial, ahora Osmir regresa con una nueva producción con la que busca inspirar a todos esos soñadores que tienen la esperanza de cumplir sus sueños, siendo un referente de que aunque el camino sea largo y complicado, es posible, así lo comparte el cantante, quien prepara grandes sorpresas para sus seguidores.

“En estos momentos ya estoy trabajando en varios proyectos, entre ellos grabando nuevos temas para el 2022, que por cierto estaré muy activo, estos nuevos singles serán colaboraciones con diferentes artistas de talla internacional, ya quiero platicarles de más sobre eso, pero tendré que esperar un poquito para no arruinar la sorpresa. Estoy produciendo temas de mi autoría e iniciaré gira a principios del 2022 por algunas ciudades de la Unión Americana y posteriormente les iré anunciando más lugares”, expresó, dejando un gran mensaje a su público.

Foto: Cortesía

“Sinceramente y de todo corazón les digo: Nunca abandonen el avión, por dura que sea la turbulencia, al final vale la pena y cuando recoges los frutos, es cuando verdaderamente te dices a ti mismo: Lo volvería hacer una y otra vez. Cuando uno es disciplinado y paciente definitivamente va a llegar tu momento, hoy me atrevo a decir que empiezo a vivir el mío y que aún me falta mucho por vivir , mostrar y sobre todo sentirme más cerca de mi gente que por cierto ya es una tribu grande de miles de personas y seguimos creciendo. Solo quiero darle gracias al público porque sin ellos, yo no estaría donde estoy”, puntualizó el talentoso cantante Osmir Garay.