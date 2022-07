Otra forma de aprender inglés

La Universidad del Caribe cuenta con un centro de auto-acceso para el aprendizaje y práctica del inglés, mejor conocido como SAC (Self-Access Center) por la comunidad universitaria. ¿Pero qué es un centro de auto-acceso?

Uno de los primeros centros de auto-acceso fue el de la Universidad de Nancy en Francia, creado en 1974, con dos objetivos: formar al estudiante en la lengua meta y el aprendizaje auto dirigido. Debido a su éxito pronto surgieron proyectos similares en Europa, Asia y América Latina.

Los centros de auto-acceso aparecen en México a principios de los años noventa. Gracias al esfuerzo conjunto del Consejo Británico y la SEP muchas universidades de gobierno cuentan con estos centros.

Los centros de auto-acceso abrevan de dos fuentes, las nuevas tecnologías y la pedagogía más avanzada en el aprendizaje del inglés que considera al estudiante como un ser con características y necesidades individuales al que permite, aprender a su propio ritmo, siguiendo sus propios intereses, necesidades y su estilo personal de aprendizaje; es decir, con autonomía, característica difícil de fomentar en un salón de clases.

Los centros de auto-acceso no son sólo un espacio físico, sino un sistema de aprendizaje de idiomas. Un centro de auto-acceso exitoso requiere: innovación pedagógica y tecnológica; instalaciones y materiales adecuados; formación y desarrollo del personal y los usuarios; sensibilidad a las necesidades culturales de los usuarios, y el mayor reto: la promoción de la autonomía del aprendizaje.

El SAC está abierto a la comunidad universitaria de 7 a las 21 horas, es atendido por maestros de inglés que orientan a los usuarios sobre recursos disponibles, dando conversación, asesorías y resolviendo sus dudas sobre temas del inglés, además de ser centro de exámenes de certificaciones como el IELTS (International English Language Testing System) y el APTIS aceptado para el CENNI (Certificación Nacional de Nivel Idioma), avalado por la SEP.

Los SAC suelen ser como las bibliotecas, centros silenciosos; pero el nuestro, es un SAC ruidoso que se caracteriza por operar como un centro social, esto es un centro de reunión donde estudiantes de distintas carreras y nivele de inglés se encuentran no sólo para practicar inglés, sino también para convivir y socializar. Todo esto en consonancia con la teoría de Lave and Wenger (1991), sobre la comunidad de práctica (COP, Community of Practice).

Esta modalidad de operar el centro de auto-acceso, sello distintivo de nuestro SAC, ha resultado tan exitosa que otras universidades, tales como la universidad japonesa Kanda University of International Studies ha replicado nuestro modelo del centro de auto-acceso como un centro social.

(Elvira Acuña y Magdalena Ávila, profesoras de inglés, Departamento de Idiomas, Universidad del Caribe)