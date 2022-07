Otro golpe al bolsillo: sube el precio de la carne de cerdo en Carillo Puerto

El golpe a los bolsillos de los carrilloportenses cada vez es más frecuente, pues las carnicerías aumentaron 25 pesos el precio del kilogramo de la carne de cerdo, pasó de 90 a 115.

Durante el recorrido realizado en el mercado municipal Benito Juárez García en la cabecera municipal, tablajeros anunciaron que desde hace un mes sus proveedores les informaron acerca del ajuste de sus costos, pero hasta hace una semana comenzaron a aplicarla por no soportar más.

Juan Canul, representante de carniceros de la central de abastos, expresó que es una nueva disposición que se está dando a nivel nacional, estatal y no es propio del municipio, por la caída de la producción en algunos países y que básicamente eso está causando la inflación en el territorio mexicano.

Expresó que no tienen fecha de cuando se pueda recomponer esta situación, por lo tanto, les toca realizar sus ajustes para recuperarse, también ellos se ven afectados por el golpe que les están dando las empresas proveedoras de la carne, aunque ellos quisieran no pueden hacer mucho.

“Nosotros aguantamos como un mes sin aumentar el precio de nuestros productos, pero no pudimos soportarlo más, por eso se optó actualizar los costos, no fue sorpresiva porque también se le comenzó a avisar a los clientes, aunque no fue bien visto, no pudimos hacer nada más”.