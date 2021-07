Paciente denuncia a médico del “doctor Simi” por abuso sexual

Una mujer denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a un médico de una clínica del Doctor Simi por el presunto delito de abuso sexual, luego de que se propasara con ella durante una consulta.

De acuerdo con el acta de denuncia, Cindy N, la víctima, fue atendida el 15 de julio en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad Zona Dos, en la que se le dio además una cita en el área de psicología que se realizó hoy martes a las 10 de la mañana.

La presunta víctima explicó la mañana de ayer, en conferencia de prensa en la afueras de la Fiscalía, que las autoridades están realizando las investigaciones, luego de las denuncias que presentó ante el Ministerio Público.

Recordó que la semana pasada acudió a un consultorio de farmacias Similares, ubicada sobre la avenida Maxuxac, entre las calles Guillermo Lope de Vega y 30 de Noviembre, en la colonia Proterritorio, por presentar fiebre y dolor de cabeza.

Sin embargo, la diligencia resultó mal y perjudicial para la paciente, porque aseguró que el doctor de nombre Gerardo N se propasó y le tocó sus partes íntimas durante la revisión.