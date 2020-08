Paco de María ofrecerá concierto vía online

Cancún.- Paco de María, conocido como la voz del Big Band llega por primera vez a las plataformas digitales el próximo 14 de agosto como parte de la iniciativa REMM para reactivar la industria del entretenimiento.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el cantante reveló que lo recaudado en los accesos al concierto será íntegramente para sus músicos y equipo técnico pues desde hace meses se quedaron sin ingresos.

“Estamos muy contentos con la iniciativa de REMM, es un experimento para todos, es la primera vez que tengo la oportunidad de hacer un concierto en línea, pero estoy muy contento de regresar al escenario, de tener la oportunidad de hacer lo que más me gusta, de estar con mis músicos nuevamente, que son mi familia con los que llevo más de 10 años tocando”, refirió Paco de María, quien además de una selección deliciosa de canciones, presentará temas inéditos.

“Será un concierto donde presentaré temas de mi nuevo disco que debí lanzar en mayo y por obvias razones detuvimos el lanzamiento y en este concierto quiero estrenar parte de este material, es un disco que hicimos con más de 70 músicos, totalmente en inglés, canciones de las décadas de 70 y 80 de grupos legendarios como Queen, Radiohead, Aerosmith y suena impresionante con ritmo de jazz y orquestas, aún no tengo el título del disco pero ya está terminado completamente, sólo esperaré el mejor momento para lanzarlo”.

Un concierto para ayudar a sus músicos

“El concierto será el viernes 14 de agosto a las 7 de la noche, los boletos están súper accesibles y todo lo que se recaude será para los músicos y toda mi equipo que llevan cinco meses sin trabajo y dependen 100% del espectáculo en vivo y desafortunadamente muchos de ellos la están pasando muy mal y han tenido que recurrir a cosas que nada tienen que ver con lo que nos gusta hacer”, expresó el talentoso cantante, quien como es su estilo estará acompañado de 16 músicos completamente en vivo.

“Estaré con la Big Band, cuatro trombones, cuatro trompetas, cinco saxofones, contrabajo, piano y batería, la verdad estar con ellos en el escenario me da mucha emoción, el último concierto que hicimos juntos fue el 14 de marzo. El espectáculo será en vivo desde el Pepsi Center de la Ciudad de México, habrá un chat para poder, entre canciones, interactuar con el público. Habrá dos accesos, uno para ver solamente el concierto y otro para tener un meet and greet conmigo uno a uno por medio de video”.

Dentro del repertorio que tiene programado para su primer concierto online, están varios homenajes, uno a José José, otro a Juan Gabriel, a Sinatra, las canciones que el público elija y los estrenos del nuevo disco que no salió debido a la pandemia.

“Una de las cosas que me motiva de este concierto es que lo va a poder ver gente de todo el mundo, integrar gente de otras partes que no han podido ver un concierto mío en vivo está padrísimo. Probablemente una vez que volvamos a la nueva normalidad podamos ir a lugares que antes no habíamos visitado”.