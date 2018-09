Padres amagan con clausurar escuela por carencias

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- “Desde que inició el ciclo escolar los niños están trabajando con copias, eso no puede ser posible porque el gasto de útiles y uniformes es alto y todavía tenemos que pagar las copias”, lamentó una madre de familia de la secundaria Vicente Guerrero, que ante la situación, junto con otros padres de familia, realizarán protestas este lunes.

Ahí como en otras escuelas hacen falta libros. Pero no es lo único, también faltan bancas, maestros, personal administrativo, intendentes y prefectos. “Es un caos”, dice una de las madres de familia entrevistadas que prefirieron omitir su nombre.

Luego del arranque del nuevo ciclo escolar, los paterfamilias esperaron unos días para que se regularizaran las cosas al interior de ese centro escolar. Desde finales de agosto comenzaron a hacer los reclamos a la representación de la Secretaría de Educación en Solidaridad que encabeza Narcisa Pech, pero no hubo respuesta.

Al ser consultada sobre el problema, la funcionaria sólo sugirió a los medios de comunicación que se contacte a las oficinas centrales.

Ayer, Ricardo Villanueva, director del plantel educativo, envió un oficio dirigido a Ana Vázquez Jiménez, secretaria de Educación, en el que se le hace saber que faltan cubrir 12 puestos en la mañana y seis en la tarde, se requieren 80 sillas y 6 archiveros, bibliotecario y anaqueles para libros, entre otras necesidades.

También faltan más de mil 300 libros de geografía, matemáticas, español, biología, formación cívica, etcétera, algo que se repite en Cancún, Chetumal y otras partes del estado.

“Si no nos responden el lunes de una manera satisfactoria, vamos a hacer una protesta mayor con el cierre de la escuela, porque es justo que ya nos oigan las autoridades. No es posible que falten los maestros, que las autoridades no tengan establecido un parámetro para cubrir esas plazas, o si lo saben no hagan nada y ya nos preocupa porque hay grupos sin clases, no hay prefectos y faltan intendentes”, sostuvo un padre de familia.