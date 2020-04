Padres reprueban las clases virtuales de “Aprende en Casa”

Padres de familia manifestaron su descontento ante el nuevo formato de clases virtuales del programa “Aprende en Casa”, debido a problemas con los horarios de grupos, caídas en la transmisión en vivo y contenido poco didáctico para los niños y niñas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció un nuevo método de enseñanza hasta que sea posible el regreso a clases presenciales: programas de televisión difundidos de manera universal, con horarios establecidos para grupos de cada nivel de primaria, enfocados en el pensamiento lógico matemático, lengua y comunicación, la cuestión socioemocional y artes.