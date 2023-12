¿Te pagaron tu aguinaldo? Sindicatos revisarán cumplimiento del pago en Quintana Roo

El miércoles pasado fue el último día que tenían los patrones para cumplir con el pago del aguinaldo, según la Ley Federal del Trabajo, por lo que los sindicatos están vigilantes, aunque hasta el momento no han recibido reportes de que sus agremiados no hayan recibido la prestación a tiempo.

El secretario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Mario Machuca Sánchez, detalló que hasta ahora los más de 50 mil colaboradores que representa no han sido informados sobre alguna situación de no cumplimiento, por lo que también estarán trabajando con la Secretaría del Trabajo ante cualquier caso.

Desde el sindicato establecieron los parámetros del límite que era hasta el 20 de diciembre, y luego de que venció no han recibido alguna queja por parte de los colaboradores, de algún incumplimiento por parte de los patrones.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementó un operativo para verificar la obligación, que son por lo menos 15 días de salario al que tienen derecho los colaboradores por el trabajo que desempeñan.

Será en enero cuando empezarán las sanciones económicas a quienes no cumplieron, y que van por arriba de los 500 mil pesos, pero esto no significa que no deben pagar a los colaboradores.

Sergio León Cervantes, empresario por Quintana Roo, explicó que durante las primeras dos semanas de diciembre, 60% de las empresas que están agremiadas ya habían cumplido con el pago, y al cierre de la fecha límite se pidió al restante que notificaran.