Esperan pago de las becas del Pacmyc

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Seis becas del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc) 2017 y el fallo de las propuestas en 2018, siguen sin respuesta económica a menos de dos meses que termine el año, a pesar que algunos beneficiarios ya invirtieron recursos propios.

Hermelindo Be Cituk, enlace local de la beca, comentó que deben a los beneficiarios alrededor de 200 mil pesos. Vía telefónica se ha buscado en varias ocasiones, en la última semana, a Jacqueline Estrada Peña, directora del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo (ICA), sin embargo, en la sede estatal dicen que no se encuentra disponible para una entrevista.

“Los que ganaron el Pacmyc del año pasado se pasaron al Pacmyc 2018, entonces hay personas que ya presentaron sus proyectos como lo del Hanal Pixan, son dos que ya hicieron que han sido beneficiados y no les han pagado, lo han hecho con recursos propios y el problema es lo de la comprobación porque el año pasado lo hicieron y no sabemos cuál de los dos van a recibir”, explicó Be Cituk.

En 2018, fueron 15 proyectos para beca que el enlace local envió al comité estatal de dictaminación para su evaluación, sin embargo, hasta la fecha ninguna propuesta ha recibido el fallo.

El Pacmyc se compone de aportaciones estatales y federales, según lo adelantado por el enlace local a principios del año, el gobierno de la República ya aportó la parte monetaria que le corresponde, no obstante, el Gobierno del Estado no ha hecho lo propio.

Hermelindo Be Cituk sostuvo que se repite una situación similar que ocurrió en la pasada administración estatal, cuando el Gobierno del Estado dejó de aportar por tres años el monto obligado a dar y por esa razón dejaron de otorgar la beca de manera definitiva en ese lapso.

“La gente nos busca, llega a preguntar qué se ha hecho con el Pacmyc, en el período de Borge el Pacmyc desapareció por un lapso de tiempo, cuando entró Carlos Joaquín se reactiva el Pacmyc, pero en los dos años que han pasado han sido sólo retrasos”, recordó el entrevistado.

Los proyectos pendientes de pago para llevarse a cabo, están relacionados con la música, pintura, ludoteca y rescate de tradicionales en la comunidad.