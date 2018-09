Fuga de un mes llena de aguas negras Cozumel

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL.- Un mes lleva una fuga de aguas negras a un costado del Palacio Municipal de Cozumel y hasta el momento no ha sido reparada.

La denuncia proveniente de los mismos trabajadores del ayuntamiento 2016- 2018, revela que la filtración de estas aguas residuales que afectan la avenida Rafael E. Melgar, en su inicio fue apenas un escurrimiento, pero la falta de atención ya lo convirtió en un foco de infección.

Por este sitio transitan habitantes y turistas de la isla Cozumel. Quienes llegan a las instalaciones del palacio municipal de Cozumel y deciden ingresar por la entrada del lado oeste, tienen que soportar los nauseabundos olores que despiden las agua negras que se filtra entra las rendijas de un registro justo a un lado de la banqueta.

Gracias al declive de la calle y que este conduce directo a una alcantarilla, el agua negra se detiene unos 30 metros en dirección al norte, pero el continuo flujo la hace mantenerse como un riachuelo.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) o el ayuntamiento se habían manifestado para reparar la fuga.

Alertan de riesgos por adquirir ropa desechada en cruceros

Es un riesgo sanitario que prestadores de servicios turísticos de la isla Cozumel utilicen prendas de vestir que son desechadas como basura de los cruceros, aceptó el representante de Sanidad Internacional Maximiliano Angulo Martín.

Estas prendas estás destinadas a incineración por lo que no solo son un riesgo para quienes las adquieren, sino para la población en general. Los turisteros de manera regular se acercan a la embarcación Don Martín, propiedad de una empresa dedicada al reciclaje de desechos que generan los cruceros que llegan a la isla. Sin embargo el personal de Sanidad Internacional se ve imposibilitado de actuar al no contar con una denuncia sobre estos hechos.