Pandemia deja sin festejo del 10 de mayo a las madres encarceladas en Quintana Roo

Más de 298 mujeres que se encuentran en las cárceles de Quintana Roo no celebrarán el Día de la Madre este año, ya que por la emergencia sanitaria están prohibidas las visitas a la población interna, de acuerdo a las autoridades carcelarias.

Esto incluye a 63 mujeres que aún están a la espera de una sentencia condenatoria que determina su culpabilidad e inocencia, de acuerdo con el informe “Números: Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México”, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al menos once reclusas sí pasarán este 10 de mayo con sus hijos, ya que viven con ellas encerrados en cuatro paredes al no existir ningún otro pariente que los cuide, o al haber nacido en las celdas. Solamente 23 presas no tienen hijos.

La decisión fue tomada por el Gobierno Federal, para evitar que el Covid-19 se “cuele” entre la población interna, ya que las cárceles no cuentan con los recursos suficientes para poder atender a la población en caso de un contagio masivo.

Y es que de acuerdo al reporte del Inegi, las prisiones del Estado, al igual que el resto de las cárceles del país, están reprobadas en medidas sanitarias y de higiene, con una atención médica deficiente al carecer de insumos y personal médicos necesarios.

“La Ley de Amnistía del Gobierno Federal pudo haber aliviado la situación”, dice el jurista Alejandro Francisco de Jesús Bentancourt Pérez, ex presidente del Colegio de Abogados Postulantes de Quintana Roo.

“Pero solo aplica para los delitos que pertenecen al ámbito Federal, por lo que aquellos del Fuero Común, como robo y otros delitos menores, quedarían fuera de este beneficio”.

Según el documento “Números”, solamente el 11 por ciento de los 2 mil 894 reos en Quintana Roo, es decir 315, pertenecen al Fuero Federal y, por tanto, podrían obtener su libertad gracias a la Ley de Amnistía”.

Desglosado por género, la diferencia se dispara aún más: únicamente 12 de las 321 presas quintanarroenses están acusadas de un delito Federal.

Significa que 309 pasarán la cuarentena esperando en los Centros de Readaptación Social del Estado, esperando que no surja un brote de contagio al interior.