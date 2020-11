Pandemia tiene economía del centro y sur de Quintana Roo a punto de la catástrofe

La economía del centro y sur de Quintana Roo está cerca de la catástrofe en caso de que sigan cerrando los negocios, que durante la pandemia llevó a la quiebra a más de 600 en esta zona, consideró la Canaco Servytur.

Juan Jaime Mingüer Cerón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) delegación Chetumal-Tulum comentó que el sector empresarial está resistiendo el embate de la crisis por la pandemia, que inició a partir de la segunda quincena de marzo del presente año.

Sin embargo, desde esa fecha a la actual, casi 10% de los seis mil 500 negocios en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Tulum ha cerrado, caso específico de comercios, y sigue avanzando el número.

La principal consecuencia durante los primeros meses fue que no se permitió la apertura de los establecimientos y en los siguientes la apertura fue gradual, pero esta situación fue suficiente para que muchos empresarios ya no tuvieran condiciones monetarias para seguir sosteniendo un lugar que no era redituable.

“No es una catástrofe, pero está cerca de serlo, porque detrás de cada negocio cerrado hay un empresario que entierra sus sueños y hay cientos de empleados que ven reducidas sus posibilidades de supervivencia”, dijo el dirigente del organismo empresarial.

De igual forma consideró que se está a tiempo de la recuperación económica, principalmente la de evitar que un negocio cierre pero se requiere de apoyo de los gobiernos municipal, estatal y federal, así como de la llegada de clientes para tener los ingresos suficientes para mantener la operación del negocio.

En Chetumal, por ejemplo, sobre la avenida De los Héroes, considerado el corazón comercial, se notan las cortinas abajo de varios negocios de diferentes giros: desde zapaterías hasta tiendas de ropa.

El líder empresarial resaltó que han sido ocho meses de incertidumbre y angustia de los propietarios de negocios, aunque uno de los escenarios favorables es que se acerca la temporada decembrina y se prevé buenos ingresos para el sector y con ello evitar bajar cortinas.