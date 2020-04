Pandemia pone en peligro a 180 pacientes que necesitan transplante de médula en Quintana Roo

La contingencia por el Covid-19 puso en peligro la vida de más de 180 quintanarroenses, la mitad de ellos menores de edad, que necesitan trasplante de médula ósea. Esto porque se redujo al mínimo el número de donantes “no relacionados”, es decir, que no son familiares.

“Por esta razón hemos doblado esfuerzos para recolectar células madre para las personas que necesitan trasplante en la entidad”, dice Alejandro Olivares, integrante en Quintana Roo de la organización civil BeTheMatch, dedicada a apoyar a las personas que requieren estas infusiones.

“El trasplante de células madre puede tratar más de 70 enfermedades en la sangre, incluso para algunos pacientes representa la única esperanza de vida y sólo el 30 por ciento de ellos resulta compatible con un familiar. Eso significa que el 70 por ciento de los de ellos, depende de la buena voluntad de una persona desconocida que se registre como posible donador y que haga match genético para comenzar el camino hacia el trasplante”, puntualiza el activista.

Explica que en Quintana Roo tenían un registro de aproximadamente 950 donadores; pero debido a la emergencia sanitaria, varios de ellos temen acudir a los hospitales para realizar su donación, por lo que actualmente la lista se redujo a 87, aunque continúa bajando conforme la contingencia se hace más severa.

La situación para la entidad es especial, ya que era una de las principales ciudades que Be The Match utilizaba para obtener donadores incluso para pacientes de otras partes del mundo, ya que la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional de Cancún y la infraestructura hospitalaria privada, facilitaba el transporte de las células madre.

“Cuando en alguna parte del mundo un paciente necesitaba las células madre de un donador, se tiene un tiempo máximo de 72 horas. Por eso Cancún era una posición estratégica para nosotros. Pero la escasez de vuelos y los cierres de fronteras que se han suscitado ante la situación de salud actual lo dificultaron todo”, comenta Alejandro Olivares.

“Las donaciones no se pueden detener, hay personas que dependen de nosotros. Por eso, mis esfuerzos día a día son para concientizar a la población quintanarroense de registrarse y ser empático con otros mexicanos. Lo pueden hacer en línea a través de la página BeTheMatchméxico.com”.

“Así, cuando algún paciente requiera alguna donación, no será necesario mover a tantas personas. Y no hay riesgo de contagio de Covid-19, ya que los centros de trasplante con los que trabajamos son instituciones privadas que no están atendiendo pacientes con esta enfermedad”, concluyó.