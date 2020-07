Pandemia pone en jaque a consultorios privados y de fundaciones

La pandemia por Covid-19 afectó al sector médico privado ya que algunos consultorios tuvieron que cerrar temporal y otros permanentemente debido a la contingencia.

Joaquín Lozano, presidente de la fundación Dame un Poco de Luz, explicó que ante el panorama económico cerraron dos de las tres clínicas que tenían en el estado, debido que no se contaban con los recursos para seguir pagando los sueldos de los trabajadores.

“A pesar que nos dedicamos a atender a la gente que tiene menos recursos, ellos son los que tienen más problemas, entonces nosotros tuvimos que cerrar las clínicas de Playa del Carmen y Cozumel, este último porque no van a llegar barcos hasta noviembre, entonces tienen una actividad económica muy baja”, dijo.

Asimismo indicó que dentro de la fundación también se manejan dos consultorios dentales los cuales se mantienen funcionando, sin embargo, no tienen afluencia de personas ya que estos servicios son los de menor demanda en comparación con las consultas de medicina general.