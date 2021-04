Pandemia retrasa llegada de voluntarios a la Cruz Roja de Playa del Carmen

La pandemia ha postergado la convocatoria para ser voluntarios en la Delegación de la Cruz Roja Mexicana local, debido a que buscan evitar algún tipo de contagio entre las personas que prestan el servicio.

Isabel Menocal Solórzano, directora general de la Cruz Roja Mexicana Playa del Carmen, agregó que esperan que el semáforo epidemiológico en Quintana Roo llegue al color verde para que también convoquen a la población joven que apoya en las labores de la benemérita institución.

“Voluntarios, debido al encierro, no están participando, sin embargo, siempre hay gente que ayuda a la Cruz Roja, no hemos hecho campaña de voluntariado hasta que estén las condiciones, igual tenemos un grupo de jóvenes, que son los “Juventinos”, que no los hemos podido reunir, en cuanto tengamos luz verde ya empezaremos a tener actividades con los voluntarios”, dijo Menocal Solórzano.

Agregó que en este tiempo que ha durado la pandemia, la ausencia del apoyo de la población ha sido notable, sin embargo también sostienen que no pueden arriesgar a nadie ante la propagación del virus.

Por otro lado, en el tiempo de confinamiento, los empresarios han sido los que han apoyado a la contribución en especie con productos que la Cruz Roja ha puesto en rifas para tener ingresos económicos.

Hay que recordar que debido a esta situación, tampoco el año pasado realizaron la tradicional colecta anual, por lo que ahora piden a la población apoyo económico o en especie para poder contrarrestar la deficiencia de recursos que mantienen.

“Nosotros recibimos donativos en efectivo o en especie, ya vemos en qué se le va a ocupar, por ejemplo hace poco recibimos colchones para las camas, los hoteles regularmente nos hacen donaciones en sábanas y camas que ya no están en excelentes condiciones para el nivel que tiene el hotel y eso nos ayuda mucho”, abundó.

