Pandemia retrasa proceso de duelo a cancunenses

La pandemia de Covid-19 provocó que los procesos de duelo se extendieran más de un año entre las personas que perdieron a un familiar a causa de esta enfermedad y que no pudieron realizar alguna ceremonia para despedirse.

Cinthia Antonio López, tanatóloga del Corporativo Funerario Cancún, explicó que el parámetro se extiende usualmente a 12 meses, sin embargo, a las personas que se encuentran en esta situación, pueden todavía estar en proceso de duelo hasta año y medio, por lo que consideró que es necesario que tengan acompañamiento de un especialista.

“Con la pandemia no se despiden, entonces llega esa culpa y esa responsabilidad, porque la familia ingresa a la persona al hospital y trasciende ahí, entonces no le pueden decir adiós, no lo pueden observar por última vez”, dijo.

El retraso en el proceso de duelo no sólo se deriva de la imposibilidad de despedirse, sino de no identificar el sentimiento de tristeza por la pérdida de un ser querido, ya que en muchas ocasiones esto se confunde con ira o algún otro.

También puede no afrontarse inmediatamente, porque se asumen otras responsabilidades con la familia o el trabajo. “Pero cuando nos damos cuenta que la persona ya no está terrenalmente, es cuando comienza el proceso y hay una gran diferencia entre comenzar desde el momento en que sé que mi familiar trascendió a que pasen los meses y se de cuenta que ya no está”, expresó Cinthia Antonio López, Tanatóloga.

La tarea del o la tanatología es tratar el dolor de la pérdida para que puedan continuar sus actividades sin el dolor de la ausencia.

Debido a que la pandemia ha generado este tipo de casos, de duelos que se retrasan, también han aumentado el número de personas que se interesan por está área, que les ayuda a cerrar el ciclo de perder a un ser querido.

“No teníamos esta necesidad de buscar ayuda, pero ahora se han acercado más a los tanatólogos, para investigar cómo puedo manejar mejor mi dolor”, expresó.

