Cancún: panistas se agrupan en torno a Carlos Orvañanos rumbo a 2021

Se reagrupa el panismo para fortalecerse rumbo al 2021 con el objetivo de tener un candidato competitivo y encabezar una posible alianza en el municipio más importante de Quintana Roo. Muchos activos políticos de Acción Nacional ven en Carlos Orvañanos Rea una figura que puede recuperar espacios en Benito Juárez.

De acuerdo con un comunicado, liderazgos locales y regionales del panismo en Quintana Roo cerraron filas en la búsqueda de recuperar para Acción Nacional la candidatura que desde hace años le toca a otro partido de la alianza en Benito Juárez.

Listos para hacer un trabajo de reconstrucción de estructuras y activismo partidista que en los próximos meses de resultados positivos sostuvieron una reunión este fin de semana en Cancún.

Entre los líderes que asistieron destacan Trinidad (Triny) García, ex alcaldesa de Lázaro Cárdenas; Llublyn Fuentes, ex secretaria de capacitación del Comité Estatal del PAN; Eber Mendoza, ex candidato a presidente del Comité Municipal de Benito Juárez; Laura Susana Martinez, Senadora suplente del Estado de Quintana Roo; Oscar Bernal, ex representante del Comité Municipal del PAN ante el IEQROO y Olga Moo, actual secretaria general del PAN.

En la reunión se resaltó que debe existir un diálogo con todas las fuerzas políticas quintanarroenses sin filias ni fobias, fortaleciendo al partido desde los logros y aciertos con sus gobernadores y alcaldes panistas.

Carlos Orvañanos Rea es miembro del PAN desde el año 2006, es abogado y economista con actividad empresarial y larga trayectoria política en el panismo nacional, en Quintana Roo fue titular del IDEFIN, candidato a diputado por el distrito 7 con sede en Benito Juárez; y en la actualidad Vocero del Gobernador del Estado.

En conclusión, quienes han militado por muchos años en Acción Nacional y vivido triunfos electorales, conocedores del territorio y el contexto actual, se comprometieron a impulsar una opción panista y rentable en el municipio rumbo a las candidaturas del 2021, año en el que el PAN pueda recuperar la candidatura a la alcaldía de Benito Juárez.