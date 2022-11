Panistas y naranjas

El panismo de Quintana Roo arde en llamas. La situación que encara ese partido es de lamentos e incertidumbres. Hace unos días cambiaron las dirigencias municipales y la noticia fue que el grupo dominante resultó condenado por su militancia. El ala encabezada por Eduardo Martínez Arcila queda fuera de todo, o de casi todo. El que se ostentó como mandamás del panismo en Quintana Roo fue rechazado en dicho proceso electivo interno, y rumbo a la renovación de la dirigencia estatal, en algunas semanas más, él y su gente quedan en notoria desventaja. ¿A qué se debe ese cambio brusco que deja a su bloque en estado catatónico?

Hasta el pasado 5 de junio, el PAN era la segunda fuerza política en el estado, pero quedó desplazo por el Verde, un aliado firme de Morena, el partido mayoritario. Durante el sexenio pasado, como parte central del gobierno, el panismo no cuidó las alianzas, no creó cuadros competitivos, no tuvo articuladores naturales ni tuvo referentes de peso. Puertas adentro acusan que el grupo que dominó se sirvió con la cuchara grande y descuidó la evolución interna. Le traspasaron la responsabilidad al ex gobernador Carlos Joaquín quien, sin embargo, poco hizo por el partido que le cobijó en su campaña histórica de 2016. En el fondo, no le correspondía a él. Los culpables de las derrotas y los fracasos son otros.

El PAN sigue perdiendo credibilidad. Algunos ya juegan abiertamente en la 4T o tratan de congraciarse en el inicio del gobierno morenista. Calculan que Morena, en su muy posible intento por dinamitar a rivales, brinde cobijo a quienes no ven con optimismo lo que pasa en sus partidos en el ámbito local. Mucho tiene que ver la situación en el país, donde el PAN pierde preferencias rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

En ese contexto se asoma el Movimiento Ciudadano, que se presenta como la tercera vía y la verdadera oposición en lugar del PAN en la entidad, donde igual responden a un proyecto nacional que tiene a Jalisco y Nuevo León como puntales. Viene una renovación en este partido, que quiere consolidar esas premisas de ser la única opción opositora a la 4T, con el doctor Pech como protagonista. El 5 de noviembre será una fecha clave para dilucidar lo que sigue.

En círculos políticos ya ponen atención en lo que pasa en el Movimiento Ciudadano, en cómo tambalea la alianza PAN, PRD y PRI, y en la relación de Morena con el Verde. Está moviéndose el mundo político, en lo que debe interpretarse como un reacomodo o una nueva correlación de fuerzas por el inicio de una administración estatal y con un 2024 que se precipita en lo electoral.

Ya veremos cómo quedan.