Paola Cañas, ¿de Playboy a la televisión mexicana?

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Ahora que Paola Cañas ha sido elegida como portada de la revista Playboy México del mes de mayo, la modelo colombiana asegura que es un buen escaparate para que la conozcan y en un futuro cercano poder incursionar en las telenovelas mexicanas haciéndole la vida imposible a alguien, pues confesó en exclusiva para Novedades Quintana Roo que le gustaría ser una villana.

Paola Cañas tenía la inquietud de posar para las páginas de esta importante publicación, y fue luego de una sesión de fotos que hizo en su país natal que cumplió su sueño y ahora engalana la portada de mayo de Playboy México.

“Para esta sesión de fotos queríamos algo muy fresco, muy relax, inicialmente pensamos en algo retro y las hicimos en el centro de la ciudad de Medellín, donde hay muchos hoteles rústicos con muebles viejos, y quedó algo muy natural, fueron imágenes bien logradas, en ninguna se ve nada vulgar, se ve el cuerpo muy natural, nada pasado de tono que gustaron mucho a la revista y decidieron que yo sería la portada de mayo”, reveló contenta la bella modelo, quien además es diseñadora de moda y madre de familia.

"Estudié diseño de modas y ahora estoy trabajando en una línea de ropa deportiva".

“Estudié diseño de modas y ahora estoy trabajando en una línea de ropa deportiva, radico en Miami desde hace dos años y ahí trabajo como modelo, tengo pensado hacer algo en televisión como presentadora, pero no me cierro las puertas, creo que esta portada de Playboy me puede dar a conocer aquí en México, pues realmente me encanta su país porque tiene muchas oportunidades de trabajo”, detalló.

“Me encanta la gente, el carisma de las personas, la ciudad como tal, hay demasiado trabajo, muchas oportunidades, creo que es un país del cual uno se puede enamorar. La gente en Medellín también es muy cálida, amigable y cordial, por eso aquí en México me siento como en casa, somos muy parecidos y eso es muy acogedor”.

Modelo, madre, diseñadora de modas y haciendo pininos como presentadora, Paola Cañas tiene claro que le gustaría mucho incursionar en alguna telenovela mexicana, por lo que en sus planes está estudiar actuación y sabe que ser la portada de Playboy le ayudará para que la conozcan y pueda haber más oportunidades de cumplir otro sueño.

“Me parece un tema muy interesante hacer telenovelas en México, pero yo debo prepararme para eso, me encantaría. Hay muchos actores con los que me gustaría trabajar, Miguel Baroni me parece un actor fabuloso. Erick Elías me parece un excelente actor, Fernando Colunga me gusta también.

Me gustaría ser villana, en un papel fuerte, es un arma de doble filo, porque las villanas no son muy queridas por la gente, pero me parece interesante hacer este tipo de papeles. He tenido la oportunidad de prepararme como presentadora en Bogotá por si se llega a presentar una oportunidad, en Miami tengo pensado comenzar a prepararme en actuación y si sale algún proyecto estaría feliz, sería un orgullo para mí estar en la televisión mexicana”.