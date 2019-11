Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La cantante y modelo Paola Durante ha hecho catarsis revelando en un libro lo difícil que ha sido su vida y cómo ha logrado pasar tragos tan amargos como estar en la cárcel, la muerte de su madre y su adicción a las cirugías, es por eso que después de acercarse a Dios y salir avante ha decidido alejarse de las cámaras y los reflectores para compartir su mensaje de superación y amor a la vida, así lo expresó en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“Me gusta mucho este proceso que estoy viviendo, me gusta convivir con la gente, me gustaría dar conferencias para poder ayudar a la gente, hablar de mi vida en varios reclusorios, no sabes a mi cómo me hubiese gustado que alguien me orientara cuando estuve ahí, tengo muchos proyectos de vida para ayudar, ya no estar tanto en el escenario sino algo que me llene y creo que estas acciones me hacen sentir muy bien, así que seguiré haciéndolo para poder llevar un mensaje de vida a las más personas posibles”, detalló Paola.

La modelo ha pasado por episodios muy fuertes en su vida y ahora, a modo de catarsis, los comparte con su público, desde su reclusión por el asesinato de Paco Stanley hasta la muerte de su madre.

“No ha sido nada fácil, pensé que hacer un libro era algo sencillo pero no, me encontré con mucha frustración, enojo, llanto, hace 20 años cuando pasó el problema dije, algún día haré un libro, en el reclusorio escribí día con día lo que me pasaba pero un día encontró ese cuadernillo mi hija y se sacó de onda”, relató.

“Luego del reclusorio viví más experiencias y cuando murió mi mamá, quería morirme, quería ya no estar, me costó mucho trabajo salir adelante hasta que un amigo me llevó a la iglesia de Yuri y al llegar ahí me dijo que estaba devastada, que me veía muy mal”, continúa.

Estar en la cárcel, vivir el cáncer de su madre, sus fallidas relaciones amorosas, su adicción a las cirugías y el saber que su hija era gay, fueron momentos que marcaron la vida de Paola, quien tras acercarse a Dios logró salir adelante y ahora quiere compartir este mensaje de vida y ayudar a personas que pasen por situaciones similares.

“Sí, hay cosas malas, pero la vida se trata de afrontar las fallas, de no rendirse, estar apegada a la vida, tener amor propio, porque después de 43 años me doy cuenta que lo más importante es el amor propio que nunca tuve y eso es lo que me ha ayudado a salir adelante con valentía”, apunta Paola.

“Mucha gente dice que soy una asesina, pero no saben qué hay detrás de Paola Durante, todo el mundo ha pasado por un proceso difícil, yo aprendí a no juzgar antes de conocer a la gente y mucha gente me ha juzgado antes de conocerme, pero en este libro abro mi corazón y revelo por las miles de cosas que me han pasado pero estoy de pie, quiero seguir luchando, el último deseo de mi mamá es que yo fuera feliz y así será”, puntualiza.

“Solo espero que la gente se dé cuenta que yo fui víctima de las circunstancias, que estuve en el momento no indicado, que no fue mi culpa, quiero ser feliz, y ser una mejor persona”, concluye Paola Durante.