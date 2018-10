Paoly Perera aparece en denuncias penales

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Paoly Perera Maldonado, ex presidente municipal y actual regidora de Felipe Carrillo Puerto, está en la mira de la justicia por su probable participación en actos que pudieran representar un delito, al estar en la lista de seis personas denunciadas por la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) por irregularidades en las cuentas públicas de Gabriel Carballo Tadeo.

Fue en agosto de 2017, cuando Manuel Palacios Herrera, en su calidad de Auditor Superior interino, presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, 27 denuncias penales derivadas de la revisión de las cuentas públicas 2015 y 2016.

Tres de esas denuncias corresponden al municipio de Felipe Carrillo Puerto, en contra del ex presidente, el ex tesorero y ex tesorera, el ex secretario general del Ayuntamiento, el ex secretario de Administración, así como el ex director de Desarrollo Agropecuario.

Las denuncias fueron por un daño al patrimonio del municipio por 26 millones 252 mil 847.50 pesos durante los dos ejercicios fiscales, de los cuáles, sólo un millón 512 mil 100 pesos correspondió al 2016, cuando Julio Salvador Marrufo Ravel, estuvo al frente de la Tesorería.

La mayor parte del daño financiero al Ayuntamiento sucedió durante el ejercicio 2015, cuando Paoly Perera Maldonado, se desempeñaba como secretaria de Hacienda Municipal de Gabriel Carballo Tadeo, alias “El Pato”.

El nombre de la actual regidora aparece en dos de las tres denuncias penales, una por 24 millones de pesos y otra por un millón 740 mil 747.50 pesos, todas por irregularidades detectadas al revisar, por segunda ocasión y de forma complementaria, la Cuenta Pública 2015.

De acuerdo con la información, Paoly Perera Maldonado, no había sido llamada a declarar en ninguna de esas denuncias penales, debido a que contaba con la protección del fuero constitucional, la cual perdió vigencia el pasado 30 de septiembre.

Aunque, desde el año pasado, esa figura fue eliminada de la Constitución Política del Estado y de diversas leyes locales, la no retroactividad de las leyes, permitió a los actuales presidentes municipales, que concluyeron la semana pasada, contar con ese beneficio.