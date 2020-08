A pesar de que el Centro de Desarrollo Infantil CENDI de Chetumal no laboró de manera presencial entre los meses de abril y junio, sus administradores comunicaron que todo aquel padre de familia que no haya pagado sus aportaciones durante esos meses,no podrá inscribir a su hijo para el siguiente ciclo.

Esta situación generó molestia entre los más de 300 beneficiarios de este programa que atiende a niños desde los 45 días de nacido hasta los cinco años y seis meses de edad, ya que argumentan que no tiene justificación este cobro durante la pandemia, cuyo monto va desde los 500 hasta los mil 200 pesos mensuales.

“Porque en primer lugar, la directora general del DIF estatal, María Carranza Aguirre, desde el año pasado nos dijo que estas aportaciones no eran para pagar la nómina de los maestros, ya que pertenecían a la plantilla estatal. Tampoco se destina a darle mantenimiento a la infraestructura de los planteles, ya que ese gasto también corre a cuenta del Gobierno del Estado”, dice Gabriel Marcial, uno de los padres afectados.

“Nos aseguraron que las aportaciones mensuales se invierten únicamente en los alimentos de nuestros hijos. Entonces, si en esos cuatro meses nuestros hijos no asistieron, ¿Por qué vamos a pagar? ¿A dónde irá ese dinero que no se utilizó en alimentos? Son cuestiones que no nos responden ni aclaran”, dice.