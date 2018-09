Asegura Paquita la del Barrio que no le gustan los duetos

Jocelyn Díaz

CANCÚN.- Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como “Paquita la del Barrio” es una talentosa y humilde mujer que se ha hecho famosa por criticar al machismo a través de sus letras duras en contra de los hombres; durante sus casi cinco décadas de trayectoria artística ha compartido escenario con estrellas como Juan Gabriel, Vicente Fernández, Lupita D’Alessio, así como jóvenes talentos como Río Roma, Ricardo Arjona y muchos otros, llevando esos temas a los primeros lugares de popularidad; sin embargo y a pesar de que ha hecho muchos duetos, en exclusiva para Novedades Quintana Roo, Paquita confiesa que no es lo suyo y no lo hace con cualquiera.

El próximo 30 de septiembre se presentará al lado de la Sonora Santanera en el teatro Metropólitan de la Ciudad de México, con quien dijo hizo muy buena mancuerna, desde la última colaboración con el tema “Mi razón”.

“Nos acoplamos bien, los señores son un cheque al portador, en categoría, en todo lo que ellos saben, son responsables y es bonito trabajar con ellos, además nuestros estilos se fusionaron bonito”, compartió Paquita y mencionó las otras colaboraciones que le han propuesto.

Paquita la del Barrio con Río Roma. (Jocelyn Díaz/SIPSE)

“Me piden de favor que les acompañe y con mucho gusto lo hago, claro no con todo mundo si no se chotearía la mercancía, pero sí he estado con varios artistas que me han pedido que les acompañe. El tema con Arjona tuvo disco de diamante y gustó mucho, todos los duetos que he hecho me han gustado, no hay ni a quien irle pero eso de estar haciendo duetos no es algo que me llame la atención, lo he hecho porque sería feo de mi parte no aceptar. Cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo y por eso nos distinguimos unos de otros y no quiero perder mi esencia por hacer tantas colaboraciones”.

Sin poder sacar material nuevo

Después de más de 20 años de ser parte de Discos Musart y terminar relaciones, resulta que la disquera no le ha dado su carta de retiro por un supuesto adeudo de la cantante, por lo cual desde hace cuatro años no ha podido ofrecer a sus seguidores un nuevo disco.

“Tengo la situación de la grabadora que no me quieren dar mi carta de retiro, ya tiene bastante tiempo que estoy buscándoles la cara, veré que hago porque no me puedo quedar cruzada de brazos, yo necesito trabajar es el sostén de mi familia, de mí misma y la gente merece un respeto, quieren cosas nuevas, me preguntan y hasta pena me da contestarles de que no puedo grabar un nuevo disco" explicó la artista.

"El último disco que hice tiene como cuatro años y de la disquera ni siquiera les veo la cara, trato de buscarlos y se niegan. Voy a tratar de buscarlos porque ni las oficinas ya ni existen, solo están explotando el material de los artistas, da mucho coraje. Mi público quiere cosas nuevas y merece un respeto, tengo algunas canciones listas para grabar y no puedo”, declaró Paquita con la esperanza de poder finiquitar el asunto y dar la sorpresa a sus seguidores de nuevas canciones duro y contra ellos.

Afortunadamente, el público quiere escuchar esas canciones que han hecho grande a la también llamada Reina del Pueblo y Paquita continúa trabajando con una larga lista de presentaciones por toda la República Mexicana y Estados Unidos.

“Estaré en el palenque de Zacatecas, el 22 en Acapulco y el 30 en el Teatro Metropolitan con la Sonora Santanera, espero me lleven pronto a Cancún, me encanta el lugar, acabo de estar allá con mis hijos de vacaciones”, finalizó amablemente la cantante.