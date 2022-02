Para Susana Zabaleta, cantar con Bocelli es una bendición

Falta poco para la llegada de Andrea Bocelli al estado de Quintana Roo, donde ofrecerá un concierto inolvidable en Playa Maroma y será la potente voz y sensualidad de Susana Zabaleta una de las invitadas de la noche, quien asegura esta invitación es un sueño cumplido.

En una breve reunión con medios de comunicación la cantante compartió que la invitación le provocó una bonita emoción y asegura que es cosecha de lo mucho que ha sembrado.

“Cuando me enteré que cantaría con él, para mi fue de esos sueños que no los crees y dije de verdad estoy cosechando esto que he sembrado, fue una emoción de cuando despiertas y ves que Santa sí llegó. Estoy muy feliz de participar con este maravilloso tenor, yo lo sigo desde que no era tan famoso, de sus inicios y la verdad para mí es un sueño estar cantando con él, vamos a cantar a dueto y luego yo sola otra canción, además de participar en este evento en Quintana Roo porque es sede de muchos europeos, gringos y para mi es el centro de muchas cosas, estar frente al mar es una cosa impresionante, así como la voz del maestro”, expresó emocionada la soprano.