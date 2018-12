Maestros paran labores en Cecyte por falta de aguinaldo

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Más de 600 trabajadores del Cecyte en Quintana Roo se encuentran en paro de labores debido a que las autoridades educativas no han pagado el aguinaldo y otras prestaciones, por un monto de 18 millones de pesos.

“El 15 de diciembre venció el plazo para que nos paguen nuestras prestaciones, que son la primera parte del aguinaldo, la canasta navideña y la superación académica”, dijo Cristina Berlanga Enríquez, secretaria general del sindicato de los trabajadores del subsistema.

Los manifestantes establecieron que hasta que no se haga el pago correspondiente, no aplicarán exámenes extraordinarios, no subirán calificaciones, ni realizarán la reinscripción de los 10 mil alumnos que atienden en el estado.

El argumento de las autoridades es que no cuentan con los recursos porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha depositado su parte de los recursos. El pago corresponde 50% a dependencia federal y 50% a la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ).

“Pero lo que nosotros le cuestionamos es que si eso fuera verdad, por qué se le pagó a educación básica, que ellos son completamente federales (…) y los que son descentralizados como nosotros, que son Cbtis y Conalep; también les pagaron sus prestaciones, a excepción de Cecyte”, dijo la sindicalizada.

Al respecto, Sergio González Levet, delegado de Secretaría de Educación Pública (SEP) en Quintana Roo, explicó que el pago de los 18 millones de pesos para sindicalizados se realizará en las siguientes horas.

“Es normal, ha habido retrasos con varios por el cambio de administración federal, están llegando las nuevas autoridades, se están sentando a ver cómo están los bancos, los cambios de firmas y todo esto”, justificó el funcionario federal.

Esta es la tercera ocasión que los maestros y el personal administrativo de los nueve planteles de Cecyte realizan paro de actividades por atraso en varios pagos durante el año.