El tema del tren maya, en pastorela

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Unos 14 actores de diferentes compañías locales como “La Fragua producción escénica”, “Comedian teatro”, “Nunca Merlot Teatro”, y “La Bambalina” serán los responsables de darle vida a la pastorela escrita y dirigida por Oscar López que este año llevará por nombre “Los chairos vienen en tren, pastorela sin consulta y fifí”, y quien está en espera de los últimos acontecimientos para escribir el final de la historia.

En entrevista exclusiva, López comentó que el peculiar nombre de la pastorela se debe a que algunos de los temas recurrentes en los últimos meses y semanas han sido la construcción del tren maya, las consultas de Andrés Manuel López Obrador y la marcha a favor del aeropuerto de Texcoco a la que se le llamó “La marcha fifí”.

“Lo interesante de esta pastorela es que invitamos a actores de diferentes compañías y estará muy divertida, la verdad es que no la he terminado de escribir, me faltan las últimas escenas porque estoy esperando a ver qué pasa esta semana para el gran final de la pastorela, de hecho no estrené el 02 de diciembre que era mi plan porque quiero escribir acerca de la toma de posesión de AMLO”, expresó.

El escritor y director expresó que en este tipo de pastorelas los personajes nacen y la historia se escribe tomando en consideración las situaciones que han pasado en la ciudad, en el país e incluso algunas cosas personales, ya que la idea de la pastorela es reunirse a fin de año y divertirse.

“Le hago chistes a todos y yo incluido, creo que muy pocos se salvan de llevarse un piquete de mi humor mordaz”, expresó el director entre risas.

El entrevistado expresó que esta pastorela es una comedia para toda la familia, que no contiene groserías ni chistes sexuales que puedan incomodar a los asistentes, por lo que aprovechó para invitar a las familias a adquirir sus boletos para las funciones del 8, 9, 15 y 16 de diciembre a las 19 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura.