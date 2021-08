Paula González Cetina, ex directora de CAPA, demanda al Gobierno del Estado de Quintana Roo

Paula González Cetina, ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), demandó al gobierno del Estado y al Poder Judicial por los delitos de daños patrimonial y moral.

La demanda interpuesta ante el Tribunal de Justicia Administrativa es contra la Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo y los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Felipe Ortiz Magaña, Gonzalo Segovia Herrera y Eduardo del Valle García quienes causaron daño moral por la difusión mediática del caso que la mostraron culpable por transferir mil 55 millones de pesos de las cuentas de CAPA a una de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Sin embargo, las declaraciones de testigos determinaron que González Cetina ordenó que se desviara el dinero, sin explicar a sus subalternos el por qué de ese movimiento.

Explicó que la intención de la demanda es la reparación del daño económico y moral que le causaron a ella y a su familia; reiteró que el Estado se debe hacer responsable de la actuación indebida de sus funcionarios.

Esta es la primer demanda en contra del poder judicial de Quintana Roo y contra de las instituciones de impartición de Justicia y de la Fiscalía Anticorrupción.

La decisión de interponer la denuncia contra la Fiscal Anticorrupción y del Poder Judicial, fue para sentar precedente y que los funcionarios respondan por su mala actuación.