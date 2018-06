Paulina Riestra logra un título con mucho ‘colmillo’

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- La ‘Jugadora Más Valiosa’ (MVP) de la categoría Flag Juvenil Femenil de la Organización de Fútbol Americano del Sureste (Ofase) tiene mucho ‘colmillo’. Su nombre: Paulina Riestra, receptora de Lagartos de Cancún.

En efecto, cosecha lo que siembra, con el galardón que obtiene por primera vez desde que incursiona con las reptiles en 2013.

Su familia y coach, sin duda, han sido las principales razones

para no desistir en la búsqueda de sus objetivos.

“Ser MVP se siente muy bonito, principalmente porque ya me voy a salir, me falta una temporada, pues ya no seré elegible para esta categoría. Tal vez juegue aquí, en categoría Mayor”, expone a Novedades Quintana Roo la estudiante de preparatoria del Centro Universitario Anglo Mexicano (CUAM) Cancún.

Agrega que ‘este título es muy especial, por lo mismo, sola no lo hubiera logrado; muchas personas ya no estarán conmigo, varias ya se van, entonces esto significa todo el esfuerzo que hicimos durante la temporada, muy satisfecha’.

La receptora hizo la diferencia en el triunfo (7-0) de Lagartos, con la jugada del campeonato.

“También se lo dedico a mi coach, pues desde que llegué confió demasiado en mí. Al principio, cuando fallé en algunos partidos, estuve a punto de renunciar, pero él me ayudó y motivó a no desistir. Se lo agradezco mucho”, refiere.

Paulina Riestra posa orgullosa con su galardón como ‘MVP’ de la final

ante Caballeros de Playa del Carmen. (Ángel Villegas/SIPSE)

Dejó las duelas

Antes de dar el salto al tocho bandera, ‘Pau’ practicó otras disciplinas, entre ellas, el ‘deporte ráfaga’, el básquetbol.

“Hubo otros deportes que jugué, como básquetbol, tenis y vóleibol, entre otras. Siempre fui de deportes en equipo. De hecho, mi papá me motivó porque le gusta el fútbol americano. Si bien es cierto, no podía practicarlo, lo más parecido era el tocho bandera.

“Llegué muy indisciplinada. En verdad, fue el primer deporte que me permitió conocer la disciplina y tener un compromiso, por tratarse de un equipo. Acá, si faltas o no le echas ganas, no juegas. Soy muy perseverante, me gusta conseguir las cosas que me propongo, no me gustan las fallas, trato de ser muy perfeccionista”, manifiesta.

Como bien explica, a pesar de sus 17 años, en breve dejará de ser elegible por Lagartos, para ‘continuar perfeccionándose como deportista, conseguir becas en universidades para hacer lo que tanto me gusta’, confiesa.