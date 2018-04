Publicación de PDU de Lázaro Cárdenas genera una ‘bomba’

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La publicación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Lázaro Cárdenas que tomó por sorpresa a autoridades federales, estatales y generó desconcierto y molestia en grupos ambientalistas que integran el Consejo Asesor de Holbox e incluso motivó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) promovieran una controversia constitucional, obedeció al interés del Ayuntamiento de construir tres mil viviendas en la comunidad Héroes de Nacozari, ubicada en los límites con Solidaridad y el desarrollo turístico de, por lo menos, cuatro localidades más, por parte de la iniciativa privada.

Emilio Jiménez Ancona, presidente municipal de Lázaro Cárdenas, remarcó que el interés del Ayuntamiento no está en la zona de Holbox y Chiquilá, pero sí en contar con las condiciones para que los inversionistas tengan certeza al invertir en las demás comunidades.

El que Lázaro Cárdenas no cuente con un PDU impide a las autoridades municipales otorgar permisos de uso de suelo y de construcción en las más de 30 comunidades que lo componen.

Hay una empresa dedicada a la construcción de viviendas, interesada en desarrollar un complejo habitacional de tres mil casas, en el poblado Héroes de Nacozari, ubicado en los límites de Lázaro Cárdenas y Solidaridad.

Los inversionistas entregaron al Ayuntamiento la documentación necesaria para obtener el uso de suelo y el permiso de construcción; sin embargo, la falta de un PDU impide a las autoridades otorgárselos.

“Si es necesario que se revoque, pues se revoca, no hay ningún interés económico ni nada por el estilo. En el PDU no solo se piensa en Holbox, sino en las 36 comunidades del municipio”, detalló el alcalde.

La oportunidad de inversión habitacional no es lo único que hace voltear hacia Lázaro Cárdenas a los empresarios, también sus atractivos naturales que pueden explotarse turísticamente son otro motivo que hace necesario el PDU para el municipio.

“Allá pegado a Central Vallarta hay dos comunidades nuestras que se quieren adherir a la ruta de los cenotes, son Tres Marías y Delirios, pertenecen a Lázaro Cárdenas, y no podemos darles uso de suelo ni de construcción porque no tenemos PDU… a ellos les urge incorporarse a la ruta de los Xenotes que está por allá”, detalló la autoridad municipal.

Tras reiterar que el PDU no es solo Holbox ni Chiquilá, sino todo el municipio, consideró un error satanizar la acción del Ayuntamiento y el mismo documento, pues es “algo que es por el bien y el desarrollo del municipio pobre que necesita de la generación de impuestos, pero si no lo dejan no avanzará”.

Ante la intención de los empresarios por invertir en el municipio, reconoció que a ellos les “interesaba aprobar un plan de desarrollo parcial para Solferino” sin entrar en el Área Natural Protegida.

“Nuevo Xcan tiene zonas arqueológicas y ahí quieren desarrollar; Tres Marías, Héroes de Nacozari y Delirios, son lugares que ya tienen infraestructura, ya quieren construir, tener desarrollo y generar ingresos al municipio, pero no podemos porque no hay programas, además si les cobro los prediales ellos nos van a exigir servicios… estamos atados de manos”, explicó.

Nuevo PDU

El PDU, aseguró el alcalde de Lázaro Cárdenas, no es capricho del Cabildo, pues desde diciembre se sometió a análisis en el área de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) y tras varias observaciones realizaron las correcciones necesarias.

Sin embargo, están dispuestos a anular el PDU y diseñar uno nuevo en el que sí, a consideración de las autoridades federales, es necesario que no incluyan a las ANP, lo harán, solo esperan a que la Conanp les indique los puntos que deben corregir.

La publicación “inesperada” del PDU ocasionó que la Conanp y Semarnat promovieran una controversia constitucional contra el documento, pues señalan a la autoridad municipal de tomarse atribuciones en áreas federales, también la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) acusó al Ayuntamiento de saltarse reglamentos como el del análisis de la Sedetus, mientras que el Congreso lanzó un exhorto al Ayuntamiento para revocar el acuerdo de Cabildo en el que aprobaron el PDU del poblado Solferino y el del municipio.