Pech, al borde del abismo

Si José Luis Pech Várguez pronto –pero muy pronto– se echará para atrás de su crítica y desconocimiento de los resultados de las encuesta que realizó el Morena para elegir lo que en su muy peculiar fraseología llamó coordinadores para la formación de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación –en realidad, se trató de los seis candidatos a gobernadores en igual número de estados en los que habrá elecciones para el propósito este año–, acaso podría salvar su notable, importante carrera política y en cargos públicos, pero todo parece indicar que no lo hará, pues como lo anunció en estos días estará estancado en una por los 11 municipios “para explicar lo que está sucediendo en Quintana Roo”, es decir, para desconocer a la virtual candidatura de Mara Lezama Espinosa.

Las encuestas que encargó la Comisión Nacional de Elecciones del Morena en las seis entidades arrojaron como mejor posicionados en las preferencias electorales a cinco hombres y una sola mujer, siendo esta la reelecta presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún); la otras dos fueron postuladas por política partidista de equidad sobre los triunfadores en las mediciones, de sexo masculino.

De manera inequívoca, el presidente nacional del partido guinda, Mario Moreno Carrillo, se refirió a Quintana Roo como “una entidad que ganó claramente una mujer”, lo cual no sucedió en Aguascalientes ni en Durango, donde las postuladas Dora Ruvalcaba Gámez y Marina Vitela Rodríguez sustituyeron a los ganadores Arturo Ávila Anaya y a José Ramón Enríquez Herrera.

Quintana Roo fue el segundo estado con más apoyo a la causa morenista, con 44.5 por ciento, solo después de Oaxaca, donde un 50.7 por ciento está con el partido del presidente. La popular comunicóloga, por tanto, no estuvo sujeta a la aplicación de sustituciones compensatorias por cuestión de género, las que finalmente sí afectaron a los dos estados con menores intenciones de voto.

No tuvimos la impresión de que los criterios para la selección de candidatos que explicó Mario Delgado, esto es, la combinación de mayor intención de voto para el Morena y la paridad de género, sorprendieran a alguien, y estos fueron los que se aplicaron, y mucho menos hubo peros por parte de los aliados de la coalición presidencial (PVEM, PT y Fuerza Turquesa), cuyos dirigentes, presentes esa madrugada reconocieron y hasta celebraron las candidaturas.

Quisiéramos ver que la molestia de José Luis Pech por no haber sido postulado sea una reacción temporal, pero no dudamos que con esta ya haya perdido muchos bonos entre sus paisanos.

Al momento, su valiosa carrera sigue siéndolo, y mucho podría rescatar si abandona su plan de recorrer los municipios para quejarse de un fraude imaginario en vez de reconocer una derrota que francamente todo mundo veía venir.

Esperamos que predominen la razón y la cordura que siempre han caracterizado al doctor Pech en todas sus encomiendas políticas y cargos públicos, incluyendo uno que demanda máxima claridad de pensamiento, como lo es el de rector de la Universidad de Quintana Roo.

Pech Várguez es un convencido de la llamada Cuarta Transformación y del presidente López, quien pasó muchos años en protestas postelectorales, y quizá por eso se sienta tentado a la aventura, pues al tabasqueño le funcionó, pero siempre lo hizo con base en resultados comiciales muy cerrados y con sospechas de manipulaciones fraudulentas, mas nos tememos que su caso, muy distinto, se acerca más al precipicio político que a construir opciones para el futuro.

Las frases “por eso la gente está muy molesta: porque los resultados de las encuestas no les convencen”, “nada está perdido, “esta lucha no ha terminado” y “nadie podrá gobernarnos si nosotros no queremos”, que tomamos de su mensaje en las redes sociales de las postrimerías del año recién concluido, tienen un ominoso tono beligerante, que no creemos que sea del agrado de los dirigentes del Morena ni de su máximo líder.

Andrés López ha cumplido mucho más de lo que se esperaba con el deseable alejamiento del partido –satélites aparte– que lo postuló a la presidencia, es cierto, pero José Luis Pech no debe perder de vista que el Morena que ahora cuestiona es el partido del presidente, que también sabe dar manotazos en la mesa cuando las cosas no son como le gustan.